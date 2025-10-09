Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Salud
Salud

Gerente general de Clínica Alemana y la solución a las listas de espera: "El lucro privado es mucho menor que la ineficiencia pública”

En un encuentro de Icare, Cristián Piera argumentó que "no hay que construir hospitales, hay que gestionar los que están".

Por: Martín Baeza

Publicado: Jueves 9 de octubre de 2025 a las 18:10 hrs.

salud Clínicas Fonasa Martín Baeza
<p>Gerente general de Clínica Alemana y la solución a las listas de espera: "El lucro privado es mucho menor que la ineficiencia pública”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Equipo de Kast delinea ejes de recorte de gasto por US$ 6.000 millones, pero contendores insisten en sus críticas
2
Empresas

Telefónica Chile admite lo que todo el mercado ya sabía: "se han recibido diversas manifestaciones de interés no vinculantes" por la empresa
3
Empresas

Cencosud sufre nuevas derrotas en su objetivo de registrar en Chile la marca The Fresh Market que trae de Estados Unidos
4
Mercados

Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
5
Internacional

El guardián de la fortuna de Cristiano Ronaldo que le ayuda a invertir y proteger su inmenso patrimonio
6
Empresas

Los cinco hoteles chilenos que fueron destacados entre los mejores de Sudamérica
7
Empresas

Continúa la venta de acciones de Falabella: Giorgianna Cúneo vende papeles del retailer por $ 165 millones
8
Empresas

Huelga en Los Pelambres: ante inminente inicio, empresa y sindicatos de minera de los Luksic logran extensión de mediación hasta las 23:59 de este jueves
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete