La ACHS planea invertir US$ 25,4 millones en nueva clínica en La Serena

La empresa Red de Clínicas Regionales, filial de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), tiene en carpeta un nuevo proyecto a desarrollarse en La Serena. La iniciativa considera la construcción y operación de un establecimiento de salud de alta complejidad para la atención ambulatoria y hospitalaria.

Denominado Masterplan Clínica La Serena ACHS Salud, el proyecto considera US$ 25,4 millones de inversión, según detalló la empresa en una consulta de pertinencia para que la autoridad defina si debe o no ser sometida a evaluación ambiental.

La obra se desarrollará en un terreno de 9.895 metros cuadrados (m2) en Av. El Santo, a un costado del complejo deportivo del Colegio Inglés. Se contempla una superficie construida de casi 8 mil m2. “El establecimiento contará con una carga de ocupación total de 766 personas, por lo que su escala de equipamiento es menor”, dijo la empresa en su presentación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.