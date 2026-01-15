Universidad San Sebastián y Bupa sellan alianza por 10 años para prácticas clínicas de estudiantes de 11 carreras de salud

El convenio considera más de 1.000 cupos desde 2026, proyectos de investigación y un programa conjunto de especialidades y cirugía robótica.

La Universidad San Sebastián (USS) y Bupa Chile firmaron un acuerdo docente-asistencial de largo plazo que permitirá que, a partir de 2026, más de 1.000 estudiantes de 11 carreras del área de la salud realicen su formación clínica en la red Bupa, integrada por tres clínicas de alta complejidad y 33 centros ambulatorios a nivel nacional.

El convenio, con una vigencia inicial de 10 años, contempla formación de pregrado y postgrado, el desarrollo de Programas de Especialidades Médicas e investigación clínica. También considera la instalación del Centro de Cirugía Robótica Bupa–USS, que combinará una plataforma quirúrgica en Clínica Bupa Santiago con entrenamiento avanzado en el Centro de Simulación LINK USS.

Según detalló la casa de estudios, la alianza permitirá a los estudiantes de Medicina, Enfermería, Obstetricia, Odontología, Kinesiología, Tecnología Médica, Nutrición, Psicología y otras carreras acceder a campos clínicos en toda la red Bupa Chile, que cuenta con más de 5.000 médicos en sus clínicas de Santiago, Reñaca y Antofagasta, además de sus centros IntegraMédica.

Desde la USS, el rector (i) Javier Valenzuela afirmó que el acuerdo combina “excelencia académica con una red clínica de primer nivel”, destacando el impulso que tendrá el desarrollo de cirugía robótica y especialidades médicas. Por su parte, el gerente general de Bupa Chile, Rafael Córdova, señaló que el pacto permitirá fortalecer la preparación de profesionales en "una red asistencial que es muy representativa de la realidad del país”, así como avanzar en innovación, investigación y nuevas tecnologías. "Es una relación de beneficio mutuo que contribuye a una atención de salud de mayor calidad", agregó.

El convenio incorpora, además, compromisos reforzados de protección de derechos de pacientes; protocolos de prevención de acoso, discriminación y violencia, además de cumplimiento normativo y resguardo de información sensible.