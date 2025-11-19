Empresas de telecomunicaciones tienen cinco días para bloquear plataformas de apuestas en línea tras fallo de la Corte Suprema
De acuerdo a la sentencia del tribunal, deberán impedir de forma inmediata y efectiva el acceso a casinos o casas de apuestas online que operan en Chile.
Las empresas de telecomunicaciones y proveedores de Internet Claro, Entel, GTD, Movistar, WOM y VTR fueron notificadas de que deberán bloquear casinos y casas de apuestas online.
Esto, luego de que el pasado 29 de septiembre de 2025 la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por Lotería de Concepción en contra de las empresas de telecomunicaciones, por el cual se definió como ilegales las apuestas en línea.
En su fallo, el máximo tribunal instruyó bloquear de forma inmediata y efectiva el acceso a plataformas de apuestas online que operan en Chile y estableció que "en cuanto a los juegos online, expresa que solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak tienen autorización para ciertos juegos realizados bajo dicha modalidad, por lo tanto, nadie más puede desarrollar juegos de azar en línea y, no existiendo en Chile plataformas de juego online autorizadas más allá de las expresamente habilitadas por ley".
Con la notificación a las firmas de telecomunicaciones, se activó la ejecución del fallo y las empresas deberán bloquear el acceso a las plataformas de apuestas en línea en un plazo de cinco días.
Junto con esto, Claro, Entel, GTD, Movistar, WOM y VTR deberán reportar a la Corte, dentro del plazo, los métodos aplicados, alcance del bloqueo y mecanismos de validación de su efectividad. Además, tendrán que someterse a fiscalización judicial, pudiendo la Corte dictar medidas adicionales o sanciones en caso de incumplimiento.
Desde Claro señalaron que “recibimos el cúmplase de este fallo y ya bloqueamos esos 23 sitios (los que le fueron mandatados por el máximo tribunal) dando así cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema".
Por su parte, Entel comunicó que "dio pleno cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema, bloqueando oportunamente los sitios comprendidos en su sentencia".
