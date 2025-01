Ganancias de Sonda cayeron 16,4% en 2024 y sumaron US$ 32 millones

Aunque Sonda reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ingresos por US$ 1.548 millones al cierre del 2024, con un crecimiento de 18,6% en moneda de reporte respecto del año anterior, la ganancia neta atribuible a la controladora fue de US$ 32 millones, inferior en un 16,4% a los más de US$ 38 millones registrados en el período anterior.

Según Sonda, “esta diferencia se explica principalmente por una utilidad financiera de US$ 8 millones no recurrente y no caja en 2023 generada por la toma de control de Multicaja, entre otros factores. Sin ese efecto, la ganancia neta habría crecido un 6% respecto al 2023".

Pero más allá de las ganancias, las cifras de la integradora de soluciones tecnológicas fueron positivas. La firma detalló que todas las geografías avanzaron con fuerza durante 2024, con dos dígitos de crecimiento. La región Andina registró un alza de 28,2%; Brasil lo hizo un 21,7%; Norteamérica un 19,0% y la región Cono Sur aumentó en 16,2%.

El resultado operacional en 2024 fue de US$ 91 millones, lo que se traduce en un crecimiento de 12,1% por sobre lo reportado en 2023. En tanto, el Ebitda se ubicó en US$ 144 millones, lo que significa un incremento de 14,6% respecto al mismo período el año anterior.

De acuerdo a la firma nacional, “el mejor desempeño se debe a que la compañía ha seguido robusteciendo su especialización en verticales de industria, a través de las cuales es capaz de generar soluciones digitales que resuelven necesidades de negocio de cada cliente. Por otro lado, la profundización de sus operaciones en geografías foco como lo son Chile, Brasil, México y Colombia, le han permitido acceder a mercados altamente atractivos, con altas tasas de crecimiento por sobre las esperadas para el gasto en TI”.

Nuevos negocios

En 2024 Sonda cerró nuevos negocios por un monto de $ 1.764 millones, mientras que su pipeline -o nuevas oportunidades- es de US$ 5.300 millones.

“El crecimiento de la empresa en 2024 en todas las regiones es prueba de la solidez de la estrategia y de la evolución que hemos ido experimentando en los 13 países donde operamos”, explicó Marcelo Castiglione, gerente general corporativo de Sonda.

El ejecutivo agregó que “durante 2024 destacó el cierre de nuestro primer proyecto de electromovilidad para la instalación y gestión de electrocargadores para el transporte público en México; dos megadeals de outsourcing e integración en Colombia; la instalación de un Hyperscale en nuestro data center en Chile y otros proyectos de smartsafety en distintos países con componentes de IA. Sin duda continuaremos apoyando a nuestros clientes en los desafíos que plantea esta ruta de digitalización que día a día será más crítica en el desarrollo de las compañías e instituciones públicas”.

A su vez, el presidente del directorio de Sonda, José Orlandini, añadió que “en 2025, nuestro foco será seguir creciendo en el desarrollo y la integración de soluciones tecnológicas en industrias donde ya estamos, como banca, transporte y retail, entre otras, y a las que sumaremos una donde vemos una gran oportunidad ante la creciente demanda: los servicios de telecomunicaciones”.

Dicho esto, Orlandini anunció la implementación de una nueva vertical de negocio especializada en el mundo telco.