Las acciones de Oracle se disparan tras las perspectivas alcistas que impulsan las esperanzas en la IA

Las acciones de Oracle Corp. alcanzaron un récord tras el anuncio de una perspectiva agresiva para su negocio en la nube, lo que sorprendió a Wall Street y avivó las esperanzas de que el desarrollo de la infraestructura global de IA tras el ChatGPT se esté acelerando.





La compañía se encamina a añadir unos US$ 200.000 millones a su valor de mercado si la ganancia del 30% registrada antes de la apertura del mercado se mantiene durante la sesión de este miércoles. Las acciones relacionadas con la IA, como la del desarrollador de chips Nvidia Corp. y sus proveedores asiáticos, también subieron.





El pronóstico de Oracle destaca la necesidad de que los desarrolladores globales de IA sigan acelerando sus inversiones; tan solo su cliente OpenAI estima que se necesitarán billones de dólares a lo largo del tiempo para invertir en la infraestructura necesaria para desarrollar y operar sus servicios. Oracle se perfila como un proveedor clave de dicha capacidad informática, compitiendo con líderes de la nube como Amazon.com Inc., Microsoft Corp. y Google (de Alphabet Inc.).





Si bien es conocida por su software de bases de datos, Oracle ha cosechado recientemente éxito en el competitivo mercado de la computación en la nube. A principios de este verano, firmó un compromiso sin precedentes con OpenAI, operador de ChatGPT, para una capacidad de centro de datos de 4,5 gigavatios, energía suficiente para abastecer a millones de hogares estadounidenses. También cuenta con empresas como Nvidia y TikTok de ByteDance como importantes clientes de la nube.



Estos acuerdos ayudaron a impulsar las obligaciones de rendimiento restantes (una medida de las reservas) a US$ 455.000 millones al final del primer trimestre fiscal, según informó Oracle el martes. Esta cifra es más de cuatro veces superior a la del mismo período del año anterior.





"Estamos todos en un estado de shock, pero muy positivo", declaró Brad Zelnick, analista de Deutsche Bank, durante la conferencia telefónica sobre resultados de Oracle. "No hay mejor evidencia de un cambio radical en la informática que estos resultados que acaba de presentar".





En los últimos días, importantes empresas estadounidenses han dado a los inversores motivos para el optimismo sobre el ritmo y la sostenibilidad del gasto en IA.



La semana pasada, Broadcom Inc. anunció la adquisición de un nuevo cliente importante en este sector —posteriormente identificado por personas familiarizadas con el asunto como OpenAI— y sorprendió a los inversores con unas perspectivas mejores de lo previsto.





Hacia nuevo máximo histórico

Si las acciones de Oracle se mantienen al alza durante el horario de mercado habitual, superarán el último máximo histórico de US$ 256,43, alcanzado el 6 de agosto.





Las acciones de Oracle acumularon un alza del 45% este año hasta el cierre del martes, cuatro veces la ganancia observada en el S&P 500. Las acciones de Nvidia subieron un 1,5% en las operaciones posteriores al cierre. En Asia, los proveedores de Nvidia se recuperaron en Japón y Corea del Sur a primera hora de la mañana, con Advantest Corp. subiendo hasta un 3,1 % y SK Hynix Inc. avanzando un 5,2%.





Las reservas recientes y futuras se traducirán en una rápida expansión del negocio de infraestructura en la nube durante los próximos años, afirmó Safra Catz, directora ejecutiva de Oracle. Esta unidad se expandirá un 77%, alcanzando los US$ 18.000 millones este año fiscal, y continuará creciendo a un ritmo acelerado, alcanzando los US$ 144.000 millones en ingresos anuales para el año fiscal que finaliza en mayo de 2030, añadió. Las perspectivas superaron las estimaciones de Wall Street.

"Fue un trimestre excepcional" y la demanda de infraestructura en la nube de Oracle sigue creciendo, afirmó Catz. La compañía firmó cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes durante el trimestre y espera captar varios clientes adicionales en los próximos meses, añadió, lo que elevará las obligaciones de rendimiento pendientes por encima de los 500.000 millones de dólares.

Las reservas de Oracle se disparan gracias a los grandes acuerdos en la nube

Los ingresos por infraestructura en la nube aumentaron un 55%, hasta los 3.300 millones de dólares, mientras que los analistas anticiparon una expansión del 53%. El beneficio, excluyendo algunos conceptos, fue de 1,47 dólares por acción, en comparación con una estimación promedio de 1,48 dólares.

Los inversores están interesados ​​en conocer mejor la rentabilidad a largo plazo del trabajo de infraestructura en la nube de Oracle para atender a los clientes de IA. Wall Street prevé que el flujo de caja libre de la compañía sea negativo por segundo año consecutivo debido a los elevados costes de construcción de centros de datos.

Las inversiones de capital rondarán los 35.000 millones de dólares este año, según Catz en una conferencia telefónica con analistas el martes. Este gasto es superior a los 26.000 millones de dólares previstos por Wall Street.

La compañía está implementando más IA internamente, lo que debería contribuir a mejorar los ingresos operativos, según Catz. Oracle ha despedido a cientos de empleados en los últimos meses.