Sonda cierra 2025 con un alza de ingresos, aunque sus ganancias se redujeron casi a la mitad

La empresa destacó que 2025 estuvo marcado por un positivo desempeño comercial y una transición en la estrategia de ventas hacia proyectos de alto valor y con arquitecturas tecnológicas más complejas.

Sonda informó este viernes que registró ingresos consolidados por US$ 1.592 millones al cierre del ejercicio 2025, lo que representa un crecimiento de 2,6% en moneda de reporte, en un año marcado por un positivo desempeño comercial y una transición en la estrategia de ventas hacia proyectos de alto valor y con arquitecturas tecnológicas más complejas.





Según informó la empresa sobre los resultados enviados a la CMF, el Ebitda del ejercicio se ubicó en US$ 127 millones, lo que representa una disminución de 16,6% respecto de 2024. La firma lo atribuyó principalmente a mayores provisiones de incobrabilidad –asociadas en gran medida a un contexto económico regional más desafiante–; a un incremento planificado en el esfuerzo comercial, enmarcado en la ejecución del nuevo plan estratégico; y a la estabilización y reestructuración de algunos proyectos, particularmente en Brasil.





“Durante 2025 tomamos la decisión estratégica de fortalecer nuestras capacidades comerciales y ampliar nuestra presencia en nuevos negocios de alto valor con especialización por industria, con el objetivo de construir una plataforma de crecimiento sostenible y de alta replicación en todos los mercados. Este enfoque implicó asumir efectos transitorios en los resultados, coherentes con una estrategia de largo plazo”, señaló Marcelo Castiglione, gerente general corporativo de Sonda.





La ganancia neta atribuible a la controladora alcanzó los US$ 18,7 millones, comparada con los US$ 35,2 millones registrados en 2024. "Esto ocurre principalmente por un menor Resultado Operacional e incremento de Costos Financieros, que fue parcialmente compensado por un menor Gasto por Impuesto a las Ganancias, producto de un mayor reconocimiento de activos por impuestos diferidos en Brasil, y al menor Resultado Antes de Impuestos", señaló la firma.





Negocios y proyectos estratégicos

Sonda recordó que el año pasado avanzó en la adjudicación de proyectos estratégicos basados en modelos de negocio de soluciones de valor y alta replicabilidad regional, alineados con su estrategia de expansión en América Latina.

“Más allá de cada proyecto en particular, los nuevos negocios y el crecimiento de nuestro pipeline es respuesta al comienzo de la ejecución del plan estratégico 2025/2027, con el objetivo de ser un socio tecnológico capaz de diseñar, integrar y operar soluciones críticas que transforman la forma en que funcionan los Estados y las industrias. No se trata solo de implementar tecnología, sino de rediseñar procesos, asegurar interoperabilidad y generar impacto real y sostenible en el tiempo”, señaló Marcelo Castiglione, gerente general corporativo de Sonda.

Durante el cuarto trimestre destacó los siguientes cierres comerciales:

En Chile, se están implementado tres proyectos de Fábrica de Software, con la PDI, SII y Carabineros de Chile, mediante los cuales se desarrollan aplicativos para modernizar los sistemas tecnológicos y optimizar sus procesos internos. Destaca también, el proyecto de modernización integral de la infraestructura de red del Minsal y la operación gestionada de la conectividad a nivel macro regional. Por último, un proyecto con una importante minera para el soporte y mantenimiento de las redes de comunicaciones.

En Brasil, se inició un nuevo proyecto de Field Services, Gestión de Activos y Service Desk con una importante red de estación de servicios, con el objetivo de reducir la carga de gestión de los equipos del cliente. Adicionalmente, se renovó por cinco años un contrato con Cemig para proveer servicios profesionales que soporten y mejoren sus ambientes TI.

En Colombia, a su vez, se implementó Beyond Health, un software de pólizas de seguro de salud propietario de SONDA para una importante compañía de seguros.

En Uruguay, se desarrolló la provisión y gestión integral de infraestructura TI bajo modelo cloud (privada e híbrida), acompañado de servicios de consultoría TI orientados a la modernización, migración a la nube y optimización de servicios para República AFAP.

En Perú, se cerró el contrato Fábrica de Software, orientado al desarrollo y aseguramiento de la calidad de los sistemas críticos de recaudación tributaria y aduanera de la Sunat. También, se ejecutó el proyecto de dotación de equipamiento, de comunicaciones y de operaciones de los puntos de votaciones con la ONPE. Además, se desarrolló el proyecto de actualización y Hosting Plataforma Central, Redes y Alojamiento de los Centros de Datos para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

En Panamá, se inició la ampliación y la modernización del sistema de recaudo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y Metro, incluyendo pagos con código QR y tarjeta de crédito en los buses y líneas de metro. El proyecto contempla un horizonte de dos años, expandible a cuatro.

Un dinámico inicio del 2026

La empresa agregó que, si bien no forman parte de los contratos cerrados durante 2025, Sonda inició el ejercicio 2026 con un fuerte dinamismo comercial, reflejo de la estrategia que ha venido desarrollando.





"Destacan la adjudicación de proyectos de gran escala, como el rol de Administrador Externo de la plataforma tecnológica de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa; la adjudicación, en proceso de firma, de la implementación del sistema de pago para el emblemático proyecto Teleférico Bicentenario en Santiago, integrando las modalidades de pago más modernas del mercado; y proveer y operar las tobilleras electrónicas para Gendarmería de Chile, orientada a supervisar a imputados y condenados que cumplen medidas alternativas a la prisión, como el arresto domiciliario total o parcial, entre otros", indicó.