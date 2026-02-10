Telefónica Chile aprueba venta de su participación en Onnet a filial internacional para fortalecer su perfil financiero
La junta de accionistas de la firma local validó la operación. "Estos fondos serán destinados íntegramente a reducir deuda financiera local, en el marco de la estrategia de la empresa orientada a fortalecer su posición económica y mejorar sus principales indicadores", detalló la compañía.
Telefónica Chile informó que, en la junta extraordinaria de accionistas celebrada este lunes, aprobó la venta de la participación que la compañía mantiene en Onnet Fibra, que asciende a 40%, a su sociedad relacionada Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA, decisión que permitió concretar de manera inmediata la operación y recibir los recursos asociados durante la misma jornada.
"Estos fondos serán destinados íntegramente a reducir deuda financiera local, en el marco de la estrategia de la empresa orientada a fortalecer su posición económica y mejorar sus principales indicadores financieros", dijo la empresa de capitales hispanos.
En Onnet, la compañía de telecomunicaciones es socia del fondo de inversión KKR y la operación se enmarca en salida del grupo ibérico de Latinamérica.
La decisión adoptada por la junta hoy martes, conforme al procedimiento regulado por la ley sobre operaciones con partes relacionadas, "contribuirá a una compañía con menor nivel de endeudamiento, un perfil de riesgo más robusto y una mayor capacidad para sostener inversiones en redes y servicios esenciales para el desarrollo digital del país".
Para la firma, este fortalecimiento financiero es clave para mantener una operación eficiente, competitiva y preparada para responder a las crecientes necesidades de conectividad de personas, empresas e instituciones. Todo ello en el marco de la venta de Telefónica Chile.
"Telefónica Chile reafirma así su compromiso con una gestión responsable, transparente y orientada al largo plazo, avanzando hacia una operación más sólida, estable y alineada con los desafíos de un sector altamente dinámico y exigente", dijo la compañía.
