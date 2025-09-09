Terminó la espera: Apple presenta la nueva serie de su iPhone 17 que incluye un nuevo modelo Air más delgado

“El iPhone Air es un cambio total del juego”, dijo el director ejecutivo Tim Cook durante la presentación. La compañía también lanzó nuevos relojes inteligentes y una versión actualizada de sus audífonos de gama alta AirPods.

Apple presentó este martes la nueva línea del iPhone 17, que incluye un nuevo diseño más delgado denominado Air y mejoras en durabilidad y tecnología de cámaras.

La compañía dio a conocer los nuevos smartphones en un evento con el lema “awe dropping” desde su sede en Cupertino, California. Apple también presentó nuevos relojes inteligentes y una versión actualizada de sus audífonos de gama alta AirPods.

El gigante tecnológico busca mantener a los clientes cautivos de su producto estrella —el smartphone, su mayor generador de ingresos— en un contexto de señales de menor demanda en los últimos años. Apple ha debido enfrentar un mercado saturado de teléfonos y una competencia más intensa en lugares como China.

Lista de precios

Apple mantuvo el precio inicial de su modelo estándar en US$ 799. El modelo Pro subirá US$ 100, aunque tendrá el doble de capacidad de almacenamiento. El nuevo Air costará US$ 999, quedando en un punto intermedio de la gama.

El modelo más delgado tiene cubiertas cerámicas en ambos lados del teléfono, lo que ayuda a hacerlo más resistente. El dispositivo mide 5,6 milímetros de grosor y es “excepcionalmente liviano”, según la compañía. Aunque su rival Samsung presentó a comienzos de este año su propio modelo delgado —el Galaxy S25 Edge—, ese dispositivo mide 5,8 milímetros.

El Air, que toma su nombre de las líneas de computadores portátiles y de iPad de Apple, utiliza un chip interno para Bluetooth y Wi-Fi. También incorpora una versión más rápida del módem diseñado por Apple que ya estaba presente en el iPhone 16e.

El nuevo modelo Pro, en tanto, tiene un diseño de aluminio y un sistema que reduce la temperatura. Su rendimiento es 40% superior al del iPhone 16 Pro, según Apple. Al igual que el Air, también cuenta con cubiertas cerámicas en ambos lados.

Bloomberg había reportado anteriormente los planes de Apple para el iPhone Air y otras características, lo que dejó pocas sorpresas durante la presentación de este martes. Los inversionistas se mostraron en general poco impresionados.

La acción cayó 1,5% a US$ 234,39 a las 14:20 en Nueva York. Los títulos de Apple acumulaban una baja de 5% en lo que va del año hasta el cierre del lunes.