X sufre interrupciones en varios países, incluyendo Chile
Downdetector, que realiza un seguimiento de las interrupciones del servicio recopilando informes de estado de diversas fuentes, dijo que a las 1324 GMT se habían registrado más de 23.210 reportes de problemas con X.
La red social X dejó de funcionar para miles de usuarios en Estados Unidos y Reino Unido el lunes, según Downdetector.com. Usuarios en Chile también informaron sobre interrupciones esta mañana.
X no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la causa de la interrupción.
El número real de usuarios afectados puede diferir del que aparece en Downdetector, ya que estos informes son enviados por los propios usuarios.
