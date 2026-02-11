Quién es Xavier Niel, el multimillonario francés que irrumpió como nuevo dueño de los activos de Telefónica Chile

El magnate está detrás de NJJ holding y es el mayor accionista de Millicom, con más del 40% del capital. Es una de las 200 personas más ricas del mundo, tiene un imperio de las telecomunicaciones y también es accionista de Vodafone y Le Monde.

Este martes Telefónica finalmente puso fin a 35 años de historia en Chile y concretó la enajenación de sus activos locales tras un largo y bullado proceso de venta.

Así lo dio a conocer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, la que explicó que concretó la venta de sus activos chilenos al holding francés NJJ y a la teleoperadora luxemburguesa Millicom por US$ 1.215 millones, equivalente a unos 1.030 millones de euros.

En específico, la operación consistió en una adquisición conjunta a través de un vehículo controlado en un 51% por parte NJJ y un 49% por Millicom, pero ¿quién está detrás de dichas empresas?

El nombre es uno: Xavier Niel, empresario francés que se ha enfocado en las telecomunicaciones y que -en total- cuenta con inversiones en el sector en más de 20 países, lo que se traduce en más de 100 millones de suscriptores de telefonía móvil. NJJ es el vehículo de inversión personal de Xavier Niel y, a su vez, junto con su familia -a través de Atlas Investissement, filial de NJJ- Niel es el mayor accionista de Millicom con más del 40% del capital.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El magnate con foco en las telco

Xavier Niel construyó su poder económico desde las telecomunicaciones. A sus 25 años fue pionero del acceso a internet en Francia tras cofundar Worldnet en 1993, uno de los primeros proveedores de internet en el país, empresa que vendió alrededor del año 2000 por alrededor de US$ 50 millones.

Fue durante esa misma década cuando el empresario fundó el grupo Iliad, matriz de la telco Free Mobile, la cual irrumpió el año 2012 en el mercado francés con planes particularmante baratos comparados con los incumbentes, lo que provocó una guerra de precios en el mercado móvil y de internet y la caída de las tarifas en todo el país.

Al día de hoy, a sus 58 años, su cartera también incluye la propiedad de Monaco Telecom y Orange Suiza. Además, Niel también posee una participación importante en el periódico francés Le Monde, la empresa británica de telecomunicaciones Vodafone y es accionista mayoritario de la inmobiliaria comercial Unibail-Rodamco-Westfield, con sede en París. Cabe mencionar que Niel también es director de KKR & Co, la financiera que compartía la propiedad de Onnet -negocio de fibra óptica- con la propia Telefónica.

Además, según especificaron desde Millicom, posee cientos de inversiones en empresas tecnológicas emergentes y ha cofundado Mediawan, el primer estudio de producción independiente europeo.

Con todo este bagaje empresarial, su fortuna está calculada en US$ 14,6 mil millones, según Forbes, siendo uno de los empresarios más reconocidos de Francia y una de las 200 personas más ricas del mundo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Su ingreso a Millicom

Fue en 2019 cuando aguas arriba Millicom International Cellular S.A. vivió un fuerte punto de inflexión, cuando Kinnevik -su controlador sueco- decidió salir de la propiedad de la empresa y vendió su participación, cerrando un ciclo de casi tres décadas de control nórdico.

Con la salida de Kinnevik, el control de la compañía pasó progresivamente a manos de Xavier Niel, quien actualmente -a través de su vehículo Atlas Investissement- tiene en torno a un 42% de la propiedad de la empresa.

En ese sentido, Niel sería el personaje clave de la adquisición de los activos del grupo español en Chile y por lo mismo -una vez realizada la transacción- las compradoras afirmaron que “como socios, NJJ y Millicom buscan mejorar la competitividad y la eficiencia operativa, capitalizar la modernización de la red y la innovación en servicios, y apoyar la inversión sostenida en calidad de red y servicios digitales en Chile”.

Cabe destacar que una de las cláusulas de la operación establece que Millicom tendrá la opción de comprar la participación de NJJ después del quinto y sexto año tras el cierre de la misma. En el caso de no ejercer dicha opción, NJJ podrá adquirir la participación de Millicom en condiciones de precios similares.

Con esto, todo indicaría que Niel estaría -en cualquiera de los dos escenarios- detrás de Movistar Chile.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Fortuna familiar

En otro plano, Niel está casado desde 2010 con Delphine Arnault quien es la directora ejecutiva de Christian Dior Couture desde febrero de 2023, vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton desde 2013 y consejera de LVMH.

Arnault es hija de Bernard Arnault, controlador del holding de moda y lujo LVMH, matriz de compañías como Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Marc Jacobs, Bulgari y Tiffany & Co. De acuerdo a Forbes, la fortuna de Bernard Arnault podría elevarse hasta los US$ 210 mil millones.