EEUU reduce los aranceles a la importación de autos europeos de 25% a 15% y alivia las tensiones con la UE

La rebaja, retroactiva al 1 de agosto, consolida el acuerdo comercial alcanzado con Bruselas y fue celebrada por la industria automotriz europea, impulsando las acciones de fabricantes como Porsche, Volkswagen y Mercedes-Benz.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 16:25 hrs.

