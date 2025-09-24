EEUU reduce los aranceles a la importación de autos europeos de 25% a 15% y alivia las tensiones con la UE

La rebaja, retroactiva al 1 de agosto, consolida el acuerdo comercial alcanzado con Bruselas y fue celebrada por la industria automotriz europea, impulsando las acciones de fabricantes como Porsche, Volkswagen y Mercedes-Benz.

Estados Unidos redujo los aranceles a las importaciones de automóviles de la Unión Europea a 15% retroactivo al 1 de agosto, consolidando los términos del acuerdo comercial marco que ambas partes alcanzaron hace casi dos meses.

El Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos publicaron este miércoles un documento en línea que detalla los cambios, reduciendo los aranceles sobre una variedad de productos.

La orden ayudará a aliviar aún más las tensiones entre Washington y Bruselas, mientras ambas partes trabajan en la implementación de los detalles del acuerdo comercial que anunciaron en uno de los campos de golf del presidente Donald Trump en Escocia.

La formalidad de la presentación en el Registro Federal será una noticia especialmente bienvenida para la industria automovilística europea, que ha estado esperando durante varias semanas la adopción de los aranceles más bajos.

Las acciones de los fabricantes alemanes de automóviles Volkswagen AG, Porsche AG y Mercedes-Benz Group AG subieron tras la noticia. Porsche, uno de los más afectados por los aranceles estadounidenses, ya que solo vende allí productos importados, llegó a subir 3,8% en Fráncfort.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Los cambios establecidos en la presentación incluyen una lista de exenciones para sectores que incluyen aeronaves, piezas de aeronaves y medicamentos farmacéuticos genéricos e ingredientes, así como "recursos naturales no disponibles" como el corcho y ciertos metales y minerales, a partir del 1 de septiembre. Esos bienes mantendrán las llamadas tasas de nación más favorecida (NMF) más bajas.

La mayoría de las nuevas tarifas entran en vigor para los bienes de la UE enviados a partir del 1 de septiembre, pero el alivio para los automóviles y las piezas estaba sujeto a que la UE introdujera una legislación para reducir los aranceles sobre los bienes industriales estadounidenses y algunos productos agrícolas no sensibles.

El bloque cumplió con esa acción el 28 de agosto y actualmente está en proceso de implementar sus concesiones, allanando el camino para que la administración Trump retrotraiga la nueva tarifa automotriz.

Anteriormente, esos vehículos enfrentaban un arancel estadounidense de 25%, además de los gravámenes anteriores de 2,5%.