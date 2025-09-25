EEUU revisa al alza el crecimiento del PIB del segundo trimestre

El Producto Interno Bruto se expandió a una tasa anualizada revisada al alza del 3,8% el pasado trimestre.

La economía estadounidense creció más rápido de lo que se pensaba en el segundo trimestre, respaldada por una disminución de las importaciones y un repunte del gasto de los consumidores, pero el impulso parece haberse frenado desde entonces.

El Producto Interno Bruto se expandió a una tasa anualizada revisada al alza del 3,8% el pasado trimestre, informó el jueves la Oficina de Análisis Económico (BEA) del Departamento de Comercio en su tercera estimación del PIB. Inicialmente se había informado que la economía había crecido a un ritmo del 3,3% en el segundo trimestre.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el crecimiento del PIB se mantuviera sin cambios en una tasa del 3,3%. El crecimiento del último trimestre también se vio respaldado por el impulso de las empresas a la inversión en productos de propiedad intelectual, sobre todo inteligencia artificial.

El Gobierno revisó los datos de las cuentas nacionales desde el primer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2025. La economía se contrajo a un ritmo del 0,6% en el primer trimestre, revisado ligeramente a la baja respecto al ritmo de caída del 0,5% comunicado anteriormente.

En el trimestre de enero-marzo, el PIB se contrajo debido al aumento de las importaciones, ya que las empresas se apresuraron a evitar los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, que elevaron la tasa arancelaria promedio del país a su nivel más alto en un siglo. El PIB se recuperó el trimestre pasado al disminuir el flujo de bienes extranjeros.

Tanto el PIB del primer trimestre como el del segundo no son un fiel reflejo de la salud de la economía debido a las fuertes oscilaciones de las importaciones.

Los economistas prevén un segundo semestre tibio debido a la persistente incertidumbre en torno a la política comercial, que limitaría el crecimiento económico a alrededor del 1,5% para todo el año.

Desde el punto de vista de los ingresos, la economía se expandió a un ritmo revisado a la baja del 3,8% en el segundo trimestre. Inicialmente se estimó que la Renta Nacional Bruta (RNB) había aumentado a un ritmo del 4,8%. En el primer trimestre, la RNB creció a un ritmo del 1,0%, revisado al alza con respecto al 0,2% comunicado anteriormente.

El promedio del PIB y la RNB, también denominada Producción Interior Bruta y considerada una mejor medida de la actividad económica, creció a un ritmo del 3,8%. Se trata de un ligero descenso respecto al ritmo del 4,0% estimado el mes pasado.

La Producción Interior Bruta aumentó a un ritmo del 0,2% en el primer trimestre, en lugar de contraerse al 0,1% comunicado el mes pasado.