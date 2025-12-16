Hasset: “La independencia de la Reserva Federal es realmente importante”

El asesor económico de la Casa Blanca y uno de los principales contendientes del Presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, Kevin Hassett, dijo que la independencia del banco central es importante, en un escenario de preocupación porque podría ser muy cercano al mandatario republicano.

“La independencia de la Reserva Federal es realmente, realmente importante”, afirmó Hassett en una entrevista con CNBC consignada por Reuters.También dijo que había mucho margen para bajar las tasas de interés en la economía estadounidense, algo que Trump ha estado promoviendo desde que retomó el cargo.

El Presidente republicano ha señalado a Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, y a Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, como principales aspirantes a sustituir a Powell.