IPC de EEUU en diciembre ​sube un 0,3% en línea con lo esperado, pero el dato subyacente sorprende a la baja

El IPC de Estados Unidos subió un 0,3​% mensual en diciembre de 2025, tal como esperaba el mercado​​​​​​​, informó el martes​​​ del Departamento de Trabajo.

El dato de noviembre había mostrado una variación del 0,3%. En un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3%​ en diciembre​.

En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el Índice de Precios al Consumidor subió un 2,7​%​​​​​​​​​, idéntica variación a la experimentada en noviembre​​.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,7%​ en diciembre.

Sorpresa a la baja en subyacente

El IPC subyacente (un índice de precios que excluye el los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) mensual avanzó 0,2% -una décima menor a lo esperdo- mientras que el interanual subió un 2,6​%​​​​​​​​​, idéntica variación a la experimentada en noviembre​​​.

Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 2,7%​ en diciembre.

El dato subyacente mensual de noviembre había mostrado un nivel del 0,2%.