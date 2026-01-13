IPC de EEUU en diciembre sube un 0,3% en línea con lo esperado, pero el dato subyacente sorprende a la baja
En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el Indice de Precios al Consumidor subió un 2,7%, idéntica variación a la experimentada en noviembre.
El IPC de Estados Unidos subió un 0,3% mensual en diciembre de 2025, tal como esperaba el mercado, informó el martes del Departamento de Trabajo.
El dato de noviembre había mostrado una variación del 0,3%. En un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3% en diciembre.
En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el Índice de Precios al Consumidor subió un 2,7%, idéntica variación a la experimentada en noviembre.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,7% en diciembre.
Sorpresa a la baja en subyacente
El IPC subyacente (un índice de precios que excluye el los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) mensual avanzó 0,2% -una décima menor a lo esperdo- mientras que el interanual subió un 2,6%, idéntica variación a la experimentada en noviembre.
Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 2,7% en diciembre.
El dato subyacente mensual de noviembre había mostrado un nivel del 0,2%.
