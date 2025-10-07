Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

UE endurece la protección a su industria siderúrgica con un impuesto de 50% a las importaciones de acero

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, propuso una tasa de 50% (el doble de la actual) para todas las importaciones de acero por encima de una cuota, que se reducirá aproximadamente 45%. Una vez vigente, solo 10% del acero utilizado en el bloque estará libre de aranceles.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 17:55 hrs.

acero UE Estados Unidos Reino Unido aranceles Industrias
<p>UE endurece la protección a su industria siderúrgica con un impuesto de 50% a las importaciones de acero</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sube preocupación por inestabilidad económica en Chile e inquietud por disturbios sociales se eleva a 28%
2
Empresas

Barros & Errázuriz prepara mudanza a terreno de la inmobiliaria de Fernández León en El Golf
3
Mercados

Mario Farren, asesor de mercado financiero de José Antonio Kast: “Sin seguridad en el país no hay confianza y tampoco inversión”
4
Mercados

Continúan las ventas: Álvaro Saieh enajena 1,22% de SMU en $ 11.279 millones a través de la bolsa
5
Empresas

Alto Maipo gana disputa arbitral por derrumbes y constructora Strabag tendría que pagar más de US$ 125 millones
6
Empresas

Gigante europea Stellantis tendrá la representación de marcas de española Astara en Chile a partir de 2026
7
Empresas

Entel sube 5% en bolsa tras confirmar que estudia una "oferta vinculante" por activos de Telefónica en Chile junto a América Móvil
8
Mercados

Jean Salata, el chileno que tomará las riendas del gigante de activos alternativos EQT Partners
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete