La “vieja economía” vuelve a estar de moda, impulsada por la reacción negativa de los datos y la IA

Las empresas, antes adormecidas, que mueven mercancías, y personas, por las carreteras, rieles, cielos y vías fluviales de Estados Unidos se están movilizando en un rápido repunte.

Tras años a la zaga de los principales índices bursátiles estadounidenses, el Dow Jones Transportation Average lidera el mercado, superando al índice S&P 500 en 13 puntos porcentuales en el último mes y medio, cerca del máximo desde la crisis financiera. El indicador, que incluye a figuras clave del sector como CSX Corp., FedEx Corp., Old Dominion Freight Line Inc. e incluso United Airlines Holdings Inc., se ha visto catapultado al alza gracias a datos sólidos y a un alejamiento de las grandes tecnológicas ganadoras de los últimos años.

La urgencia de diversificar en el mercado bursátil está impulsando el atractivo de la "vieja economía". La preocupación por la disrupción de la inteligencia artificial, así como los enormes planes de inversión de capital de los hiperescaladores para esta tecnología, han llevado a los inversores a retirar su dinero del sector y colocarlo en otras posiciones. Los datos del sector manufacturero reforzaron aún más esta postura, ofreciendo una señal optimista para quienes buscan inversiones más seguras.

Tras el informe de la semana pasada del Instituto de Gestión de Suministros, que mostró que la actividad manufacturera se expandió al ritmo más rápido desde 2022 en enero, el indicador de transporte registró otro máximo histórico de cierre. El indicador subió ligeramente el miércoles después de que un informe de empleo mejor de lo esperado indicará que el mercado laboral está encontrando su equilibrio.

“El sector es uno de los más sensibles económicamente, ya que el aumento de la actividad se corresponde con la necesidad de movilizar artículos tanto dentro del país (como a nivel mundial)”, afirmó Sameer Samana, director de renta variable global y activos reales del Wells Fargo Investment Institute. La búsqueda de inversores alternativos a las acciones vinculadas a la IA, sumada a una economía sólida, “refuerza aún más la tesis de inversión positiva”.

El transporte forma parte del sector “resistente a la IA”, y los inversores buscan cada vez más empresas cuyas funciones principales no pueden ser replicadas por esta tecnología.

Datos recientes han impulsado aún más las acciones de transporte de diversas maneras, explicó Mark Hackett, estratega jefe de mercado de Nationwide.

"La consecuencia directa es, obviamente, que si hay una mayor demanda de manufactura, eso, por definición, incrementaría la necesidad de transporte", afirmó. Esto también sugiere que la economía en general está mejorando y constituye una señal técnica clave para que los inversores inviertan en acciones que sean las primeras en beneficiarse de una mejora económica.

Aun así, algunos advierten que las ganancias futuras podrían ser más limitadas, al menos para una parte del grupo. El analista de Citigroup Inc., Ariel Rosa, rebajó la recomendación de cuatro camioneros, incluyendo Old Dominion, tras los datos del ISM. Una mejora en su contexto económico estaba "en gran medida incorporada" en las acciones, escribió Rosa a sus clientes.

Greg Swenson, de Leuthold Group, calificó la semana pasada a las aerolíneas, los ferrocarriles y el transporte de carga como una "caza heterogénea". Se mostró más optimista sobre las perspectivas para el transporte aéreo de mercancías y la logística.

Aunque Christopher Kuhn, analista de Benchmark que cubre las acciones del sector del transporte, señaló que el indicador ISM solo lleva un mes en expansión, si la demanda de camioneros repunta, las empresas se beneficiarán rápidamente. Kuhn cree que el repunte del sector del transporte tiene margen de mejora.

"Con solo un ligero crecimiento de los ingresos, un ligero crecimiento del volumen y un ligero aumento de los precios, se podrían ver importantes reducciones en los márgenes de beneficio", afirmó Kuhn.