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Presidente de Fedecamaras, la mayor gremial venezolana: “Debo reconocer que es una situación límite que nos sobrepasa como país”

Felipe Capozzolo relató que se comunicaron a pocas horas del terremoto con la Presidente interina, Delcy Rodríguez, y desde entonces han coordinado la colaboración privada para atender la emergencia que se concentra en La Guaira. Destaca que es bienvenida toda ayuda internacional.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 14:11 hrs.

Venezuela terremoto Sector privado Delcy Rodríguez emergencia Estado de Emergencia Francisca Guerrero
<p>Presidente de Fedecamaras, la mayor gremial venezolana: “Debo reconocer que es una situación límite que nos sobrepasa como país”</p>

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