Presidente de Fedecamaras, la mayor gremial venezolana: “Debo reconocer que es una situación límite que nos sobrepasa como país”

Felipe Capozzolo relató que se comunicaron a pocas horas del terremoto con la Presidente interina, Delcy Rodríguez, y desde entonces han coordinado la colaboración privada para atender la emergencia que se concentra en La Guaira. Destaca que es bienvenida toda ayuda internacional.

El terremoto que desató un desastre en Venezuela, dejando hasta el momento 589 víctimas fatales, está movilizando a todos los venezolanos, incluyendo a su sector privado.

Así lo relata a Diario Financiero el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, quien a la hora de retratar lo que acontece en el país, remarca la emergencia que afecta al estado La Guaira.

El representante de la gremial empresarial más grande de Venezuela, comenta que se pusieron en contacto tempranamente con autoridades, incluyendo a la Presidenta interina, Delcy Rodrígez, para coordinar ayuda, principalmente, en materia de rescate.

De todas maneras, reconoce que están sobrepasados, por lo que toda ayuda desde el exterior es bienvenida. En ese marco, también respalda que el gobierno solicitará recursos del FMI.

- ¿Cuál es la dimensión de la catástrofe de acuerdo con lo que han podido constatar desde Fedecámaras?

El terremoto se sintió en toda Venezuela, absolutamente todo el país, pero la afectación ocurrió en un 80% en el estado La Guaira, un estado bastante pequeño que se encuentra en la falda de la cordillera norte costera, colinda con la montaña en un lado y con el mar en el otro. Allí, todas las construcciones y todos los desarrollos están ubicados en un área relativamente pequeña de costa.

El estado La Guaira se caracteriza por ser un estado de playa donde está el puerto comercial, el segundo puerto de Venezuela, y donde está el aeropuerto, primer aeropuerto internacional del país. La economía del estado La Guaira depende enteramente tanto del puerto como del aeropuerto. Sobre estas dos actividades reposa su PIB. Las edificaciones, mayoritariamente, son residenciales, vacacionales o de uso ocasional y algunas de hotelería y turismo.

Al día de ayer, en La Guaira las edificaciones que están más afectadas eran 42. Primordialmente son edificaciones residenciales y de uso vacacional para la playa.

- ¿Dónde están los focos de emergencia a casi 48 horas del sismo?

- Obviamente, cuando tú hablas de 42 edificios, uno al lado del otro, colapsados prácticamente en su totalidad, ¿cuántos rescatistas se necesitan para poder ser eficientes en las labores de rescate en las primeras horas?

Ahí, obviamente, hay un punto que siempre se puede mejorar. Es difícil responder, porque aquí ya han llegado rescatistas de muchos países y, aunque lleguen más, las fuerzas que tenemos aquí en Venezuela difícilmente pueden cubrir toda esta cantidad de edificios afectados. Es una realidad que tenemos que enfrentar.

Ahora bien, otro punto importante es que hay una cantidad importante de damnificados. ¿Dónde los vamos a reubicar? ¿Cómo los vamos a atender? ¿De qué manera vamos a resolver esta situación?

Yo creo que ahí el sector privado tiene mucho que decir, siempre y cuando el sector público nos permita dar un aporte contundente en ese sentido.

- ¿Cómo ha sido la coordinación del sector privado con el Gobierno para atender la emergencia?

- Tenemos áreas en las cuales hemos podido fluir de una manera más rápida y otras áreas donde tal vez va a tomar un poquito más de tiempo.

A escasas horas del terremoto tuvimos oportunidad de hablar con la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y la conversación se centró esencialmente en conocer que la principal afectación estaba en el estado La Guaira y que iba a ser requerida nuestra cooperación, primordialmente materializada en la movilización de maquinaria amarilla, la maquinaria de construcción, con miras a la remoción de escombros y otras funciones.

Todavía estamos en las horas de salvamento. En ese sentido, nosotros nos pusimos a la orden del Gobierno nacional, sobre todo en materia de articulación. En esto versó más que todo un primer acercamiento.

Un segundo acercamiento ocurrió en la tarde (del jueves), donde hablamos con el vicepresidente del área económica, Calixto Ortega, sobre todo para ver dónde canalizábamos las ayudas porque, de manera muy espontánea, muchos sectores del empresariado se han ofrecido para funcionar como centros de acopio, otros para dar donaciones. Entonces tenemos que canalizar esto y hablamos un poco acerca de dónde llevar estos donativos y dónde consignarlos para que sean trabajados de la manera más eficiente.

Así que estamos trabajando de manera coordinada el sector público y el sector privado.

Sí debo reconocer que es una situación límite que, lamentablemente, nos sobrepasa como país. Creo que eso no es un secreto. Por mucha coordinación que haya, hay límites en el accionar tanto en lo público como en lo privado.

Son bienvenidas todas las ayudas internacionales. Son bienvenidos los rescatistas que vienen de otros países. Son bienvenidas las maquinarias, los recursos. Todo ese tipo de cosas va a hacer falta de cara al futuro.

Nosotros estábamos llegando, horas antes del terremoto, de una gira en Europa promocionando inversiones, buscando actores interesados en invertir en Venezuela. Ha habido una respuesta positiva de estos países tras el terremoto, que han dicho: "Nos interesa el caso venezolano, podemos ayudar, queremos organizarnos". Algunos de ellos han enviado ayuda en forma logística, otros están interesados en ver cómo se pueden articular ayudas económicas.

Yo creo que, de cara al futuro, hay que discutir de manera muy contundente cómo formar fondos de ayuda, de reconstrucción y de inversión.

Y, respecto al Gobierno nacional, el llamado es a que abran las puertas a la libre iniciativa privada, porque creo que una persona que pasa dificultades, una de las mejores maneras que tiene para resolverlas es tener un buen empleo remunerado que le permita generar ingresos y resolver sus problemas.

- ¿Le pareció pertinente acudir a los fondos del FMI, aprovechando que reanudaron las relaciones con el organismo recientemente?

- Venimos de un proceso económico donde las capacidades de la empresa privada y del Estado están disminuidas.

Entonces, es preciso poder echar mano de recursos que le pertenecen al país o que están disponibles para el país, y que puedan ser destinados a resolver problemas, por supuesto que nosotros apoyamos cualquier solución de este tipo.

Lo importante para cualquier empresa, en cualquier país, es ver que su Estado o el gobierno que lo regenta se organiza para dar bienes y servicios, sobre todo servicios, a los habitantes de su país y a las empresas de su país.

Cualquier actividad o cualquier financiamiento que le restituya capacidades al Estado para poder darle servicios a la sociedad, para nosotros eso es positivo.

- ¿Cuánto tiempo cree que transcurrirá ante de retomar una vida normal?

- Estoy seguro de que en el resto del país estamos todos llamados al restablecimiento de nuestras actividades lo más pronto posible. Yo creo que en un período de horas o de pocos días.

Ahora bien, en el caso del estado La Guaira, eso sí lo veo un poco más difícil. Habrá que esperar hasta que se descarten las acciones de búsqueda, mientras se despejen las vías y caminos, mientras se aseguren las zonas que hay que asegurar y se revisen los inmuebles que hay que revisar. Yo creo que esto se va a tardar un poco más.

Lamentablemente, en el caso del estado La Guaira, recuperar la normalidad va a tardar días en algunos aspectos, meses en otros aspectos, y esperemos que no años. Esperemos que esta vez la calidad de las soluciones sea más centrada en consensos y más sostenible, que haya mayor inclusión y mayor participación nacional e internacional en la solución. Yo creo que eso puede acortar el tiempo.

Yo creo que a partir de la semana que viene el resto del país va a normalizarse y La Guaira va a tener que esperar un poco más.