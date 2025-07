Proyecto fiscal de Trump: ¿Quiénes son los mayores ganadores y perdedores que dejó el polémico paquete presupuestario?

Los inversionistas corporativos y los estadounidenses de altos ingresos se encuentran entre los mayores beneficiados del masivo paquete fiscal del presidente Donald Trump. Entre los más perjudicados, en cambio, se encuentran las universidades de élite, que se enfrentan a nuevos impuestos, y los inmigrantes.

La Cámara de Representantes aprobó este jueves la iniciativa por 218 votos a favor y 214 en contra, apenas un día antes de la fecha límite autoimpuesta por Trump, el 4 de julio, coincidiendo con las celebraciones por un nuevo aniversario de la independencia de EEUU.

Ganadores

- MultimillonariosLos más ricos podrán transferir más patrimonio a sus herederos y evitar aumentos de impuestos. El proyecto incluye recortes tributarios por un total de US$ 4,5 billones (millones de millones), según estimaciones del Comité Conjunto de Tributación.



El tope excento del impuesto a la herencia sube a US$ 15 millones por persona (US$ 30 millones para parejas casadas) y se ajustará por inflación. Además, se hacen permanentes los recortes de impuestos a la renta de 2017, que benefician principalmente a los más ricos.

- Residentes de estados con altos impuestosSe eleva a US$ 40 mil anuales el límite para deducir impuestos estaduales y locales por cinco años. Este beneficio se elimina para quienes ganan más de US$ 500 mil al año. Después de cinco años, vuelve el límite actual de US$ 10 mil, impuesto por la ley tributaria de 2017.

- Pequeños empresariosLa norma de 2017 que permitió a las empresas de transferencia deducir hasta 20% de sus ingresos comerciales calificados de sus ingresos tributables se hace permanente a partir del año fiscal 2026. La deducción está disponible para propietarios de empresas unipersonales, LLC y sociedades.

- Firmas de capital privadoSe mantiene el beneficio fiscal del interés traspasado que favorece a las firmas de capital privado, capital de riesgo y las asociaciones inmobiliarias, pese a que Trump había prometido eliminarlo. Además, se amplía una deducción de intereses para el sector.

- Distribuidoras automotricesSerán deducible hasta US$ 10 mil anuales en intereses de préstamos para autos fabricados en EEUU hasta 2028. El beneficio se reduce gradualmente para personas con ingresos sobre US$ 100 mil (US$ 200 mil para parejas).

- Manufacturas

Se reponen incentivos fiscales como la depreciación acelerada para mejoras de producción y créditos para I+D. Estas medidas, que antes eran temporales, ahora serán permanentes. La Asociación Nacional de Manufactureros respaldó el proyecto.

- Productores de combustibles fósiles

Industrias como el carbón, el petróleo y el gas natural se benefician de nuevos incentivos fiscales y facilidades para acceder a terrenos federales. Al mismo tiempo, se eliminan gradualmente beneficios para energías limpias.

- Adultos mayores y trabajadores que reciben propinas

Los mayores de 65 años se beneficiarán una deducción estándar más alta, mientras que las propinas y las horas extra estarán exentas de impuestos hasta 2028, con ciertos límites para contener el costo fiscal.

- Padres

Desde 2025, el crédito tributario por hijo aumenta en US$ 200 a US$ 2.200 y se ajustará por inflación de forma permanente. Además, se podrán abrir cuentas “Trump” para bebés nacidos entre 2025 y 2028, con un aporte inicial de US$ 1.000 por parte del gobierno.

- Telecomunicaciones

Se subastará una gran cantidad de espectro radioeléctrico para banda ancha inalámbrica, lo que beneficiará a servicios como Starlink de SpaceX, redes 5G y futuras redes 6G.

- Grandes empresas

Se descartaron aumentos de impuestos que habrían afectado a las grandes empresas, como un alza al impuesto a la recompra de acciones o la limitación de deducciones estatales y locales.

- Contratistas de defensa

Se incrementa el gasto en defensa en US$ 150 mil millones, destinados en gran parte a nuevos sistemas de armamento producidos por grandes contratistas.

- Sector espacial

Se destinan cerca de US$ 10 mil millones a proyectos que incluyen misiones a la Luna y Marte, además de la eventual desactivación de la Estación Espacial Internacional.

Perdedores

- Estadounidenses de bajos ingresos

El financiamiento de la reforma se logra, en parte, mediante recortes a Medicaid y los programas de cupones de alimentos. Según Yale Budget Lab, los contribuyentes del 20% más pobre perderán en promedio US$ 560 al año.

Habrá nuevos requisitos de trabajo para beneficiarios de Medicaid, salvo que sean ancianos, discapacitados o tengan hijos menores de 14 años. Quienes accedieron a Medicaid por la Ley de Cuidado Asequible deberán pagar parte de los costos mediante copagos.

La asistencia alimentaria para estadounidenses de bajos ingresos se redujo al ampliar los requisitos de trabajo para acceder a los programas federales de cupones de alimentos a beneficiarios de hasta 65 años. A partir de 2028, los estados también deberán cubrir una parte del costo de los beneficios alimentarios, que ahora son cubiertos en su totalidad por el gobierno federal.

- Energías renovables

Se eliminan gradualmente varios beneficios fiscales establecidos por la ley climática de Joe Biden. Se reduce rápidamente el crédito para paneles solares y turbinas eólicas, y se eliminan otros incentivos a la eficiencia energética y mejoras residenciales a fin de año.

- Empresas tecnológicas

El Senado eliminó una cláusula que prohibía a los estados regular la Inteligencia Artificial, lo que representó un revés para empresas como Microsoft, Meta y firmas de capital de riesgo como Andreessen Horowitz. Críticos del sector celebraron esta decisión.

- Fabricantes de autos eléctricos

Tesla, GM y otros fabricantes pierden el crédito tributario de hasta US$ 7.500 para la compra de vehículos eléctricos.

- Universidades de élite

Se incrementa el impuesto a los ingresos por inversiones de los fondos universitarios. El gravamen, que era de 1,4%, ahora es progresivo y llega a 8% en instituciones con mayores recursos por estudiante.

- Inmigrantes

Se aplicará un nuevo impuesto de 1% a las remesas enviadas al extranjero, lo que afectará a muchos inmigrantes que envían dinero a sus países. Además, se limita el acceso a créditos fiscales para pagar seguros de salud a personas con asilo o estatus de protección temporal.

- Apostadores

Los fanáticos de las apuestas ahora solo podrán deducir 90% de sus pérdidas respecto de sus ganancias. Esto significa que podrían tener que pagar impuestos incluso si no ganan dinero neto en el año.