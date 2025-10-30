Trump y Xi acuerdan tregua comercial: EEUU baja los aranceles a China y Beijing suspende las restricciones a las tierras raras

Donald Trump y Xi Jinping acordaron extender una tregua arancelaria, reducir los controles de exportación y aliviar otras barreras comerciales en una cumbre histórica este jueves, lo que podría estabilizar las relaciones entre las dos mayores economías del mundo tras meses de turbulencias.

En la primera reunión entre ambos líderes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, China aceptó pausar amplios controles sobre imanes de tierras raras a cambio de lo que Beijing dijo fue un acuerdo de Estados Unidos para revertir la expansión de restricciones a empresas chinas. Washington también reducirá a la mitad los aranceles sobre bienes chinos, mientras que Beijing reanudará las compras de lo que Trump calificó como “cantidades masivas” de soja, sorgo y otros productos agrícolas.

Estados Unidos también extenderá por un año la suspensión de algunos de sus llamados aranceles recíprocos sobre China, informó el Ministerio de Comercio en China, que agregó que el país “resolverá adecuadamente los asuntos relacionados con TikTok con la parte estadounidense”. Trump dijo que visitará China el próximo abril y que Xi planea viajar a Estados Unidos después.

“Supongo que, en una escala de cero a diez, siendo diez lo mejor, diría que la reunión fue de doce”, dijo Trump a periodistas en el Air Force One, tras el encuentro con Xi en Busan, Corea del Sur. "Toda la relación es muy, muy importante. Creo que fue muy buena."

Xi enfatizó que el diálogo es mejor que la confrontación y pidió más comunicación y cooperación en áreas como comercio, energía e inteligencia artificial, según la agencia oficial Xinhua. “Ambos equipos deben perfeccionar y concretar el trabajo de seguimiento lo antes posible, mantener e implementar los consensos y ofrecer resultados tangibles que tranquilicen a las economías de China, Estados Unidos y el mundo”, citó Xinhua a Xi.

Los mercados bursátiles vacilaron tras la esperada reunión, con un índice de acciones asiáticas cayendo 0,4%, mientras que los futuros de acciones estadounidenses oscilaron entre pequeñas ganancias y pérdidas.

El resultado parece resolver —al menos por ahora— meses de tensiones comerciales en las que ambos países amenazaron con imponer una serie de gravámenes y controles de exportación que podrían alterar las cadenas globales de suministro y perjudicar la economía mundial. Aun así, el pacto queda corto de un acuerdo integral que abarca los temas centrales de la competencia económica entre Estados Unidos y China.

Chips de Nvidia

Pese a las especulaciones de que Trump haría concesiones adicionales —como permitir acceso a la línea más avanzada de chips Blackwell de Nvidia Corp. o modificar la política hacia Taiwán—, el presidente indicó que esos temas no formaron parte de las conversaciones. Sin embargo, sí discutieron el acceso a otros productos de la empresa, y Trump dijo que planea hablar con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

La reducción del arancel elementos para la fabricación del fentanilo de 20% a 10% representa una victoria significativa para Beijing, que ahora debería encontrar sus exportaciones más competitivas frente a rivales con más bajos beneficios. Trump tampoco avanzará con el aumento del 100% en aranceles que había amenazado imponer el próximo mes.

Trump expresó optimismo en que los chinos aumentarán sus inversiones en Estados Unidos y consideraron nuevas extensiones que retrasen la aplicación de su política sobre tierras raras. “Es un acuerdo de un año que, creo, se extenderá de forma rutinaria”, afirmó.

Beijing ha usado las restricciones sobre tierras raras como herramienta en las negociaciones, amenazando con limitar el acceso de fabricantes estadounidenses y aliados a minerales críticos necesarios para la producción de teléfonos inteligentes, motores a reacción y otros productos de alta tecnología. Funcionarios chinos consideran su dominio sobre las tierras raras procesadas de forma similar a cómo Estados Unidos valora su liderazgo en los chips más avanzados de Nvidia.

Trump también dijo que Xi tomará medidas concretas para reducir el flujo de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo. “Creo que va a trabajar muy duro para detener la muerte que está llegando”, señaló.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo junto a Trump que Washington “pospondrá” la acción bajo la Sección 301 relacionada con transporte marítimo y puertos. Previamente este año, Estados Unidos había anunciado tarifas portuarias sobre embarcaciones de propiedad china, a lo que Pekín respondió con medidas de represalia. China también indicó que suspenderá por un año sus contramedidas vinculadas al transporte marítimo. “Así que eso ya no es un problema”, comentó Trump.

El presidente no ofreció más detalles sobre posibles inversiones chinas, pero dijo que los pormenores del acuerdo se divulgarán más adelante. Sobre la reanudación de compras de soja —una victoria política para su base agrícola—, se limitó a decir que “se comprarán cantidades tremendas de soja y otros productos agrícolas”.

Trump tampoco detalló el estado de elementos esperados del acuerdo, como la aprobación de la venta de las operaciones estadounidenses de ByteDance Ltd., propietaria de TikTok. Tampoco mencionó si acordó eliminar una norma que extiende las sanciones a filiales con al menos el 50% de propiedad de empresas en lista negra, medida que China anunció tras las conversaciones.

Trump agregó que ambos líderes acordaron cooperar respecto a Ucrania, aunque Beijing no recibió su llamado a detener las compras de petróleo ruso que financian la guerra.

Compras de energía

“No hablamos realmente del petróleo”, dijo Trump. “Hablamos de trabajar juntos para ver si podemos terminar esa guerra”.

Más tarde, en una publicación en Truth Social, agregó que funcionarios de ambos países se reunirán para discutir la cooperación energética. “China también acordó iniciar el proceso para comprar energía estadounidense”, escribió. “De hecho, puede haber una transacción a gran escala para adquirir petróleo y gas del gran estado de Alaska”.

Antes del encuentro en la base aérea de Busan, Corea del Sur, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ambos líderes expresaron optimismo sobre reparar sus lazos económicos. “No siempre vemos las cosas del mismo modo, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”, dijo Xi. Agregó que ambas “deben mantenerse en el rumbo correcto y garantizar la navegación estable del gran barco de las relaciones China-EE.UU”.