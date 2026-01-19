Trump se reunirá en Davos con los CEO mundiales, con la política de EEUU en punto de mira
Los líderes empresariales, incluidos directores ejecutivos de servicios financieros, criptomonedas y consultoría, fueron invitados a una recepción después del discurso de Trump en la reunión anual del Foro Económico Mundial,
Noticias destacadas
Donald Trump se reunirá con líderes empresariales mundiales en Davos el miércoles, dijeron fuentes, con la presencia del presidente de Estados Unidos acaparando la atención de la reunión anual de la élite mundial en Suiza.
Los líderes empresariales, incluidos directores ejecutivos de servicios financieros, criptomonedas y consultoría, fueron invitados a una recepción después del discurso de Trump en la reunión anual del Foro Económico Mundial, dijeron las fuentes a Reuters el lunes. La agenda no estaba clara.
Un presidente ejecutivo de una firme simplemente tenía "una recepción en honor del presidente Donald J. Trump" programada en su agenda, mientras que otro dijo que creía que los presidentes ejecutivos globales habían sido invitados, no sólo los de Estados Unidos. Una de las fuentes dijo que las invitaciones habían venido de la Casa Blanca.
Anthony Scaramucci, un inversor que sirvió brevemente como director de comunicaciones de Trump durante su primer mandato, dijo que estaba al tanto de la reunión.
"No voy a ir. No estoy seguro de estar invitado, pero incluso si lo estuviera, no me gustaría ser un espectáculo secundario", dijo Scaramucci.
Se espera que Trump llegue el miércoles a la estación de montaña suiza, donde tiene previsto pronunciar un discurso especial.
Varios funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también acompañan a Trump.
La agenda del Foro Económico Mundial (FEM) se ha visto superada en cierta medida por los drásticos movimientos políticos de Trump, incluida su exigencia en los últimos días de que Estados Unidos se haga cargo de Groenlandia.
Los organizadores del FEM han declarado que este año asistirán más de 3.000 delegados de más de 130 países, entre ellos 64 jefes de Estado y de Gobierno, sobre todo de economías emergentes.
La lista también incluye a varios jefes de naciones del G7, con los cambios en la política de Estados Unidos bajo Trump en el punto de mira.
Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso, Vladímir Putin, también viajará a Davos y mantendrá reuniones con miembros de la delegación estadounidense, dijeron a Reuters dos fuentes bajo condición de anonimato.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete