Academia sueca otorga el Premio Nobel de Física a los pioneros del aprendizaje automático

John Hopfield y Geoffrey Hinton ganaron el Premio Nobel de Física por desarrollar técnicas de machine learning o aprendizaje automático que han ayudado a impulsar avances en campos que van desde el reconocimiento facial hasta el diagnóstico médico.

Los dos investigadores compartirán 11 millones de coronas suecas (US$ 1,06 millón) “para descubrimientos e invenciones fundamentales que permitan el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales”, dijo el martes la Asamblea del Nobel en Estocolmo.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024

El premio destaca el papel fundamental que juega ahora el aprendizaje automático en la investigación científica, debido a la cantidad de datos que puede procesar a gran velocidad.

Los ganadores de los premios de Química se darán a conocer el miércoles, seguidos de los de Literatura el jueves, de Paz el viernes y de Economía el lunes.

Considerado el premio más prestigioso para los físicos de todo el mundo, fue creado, junto con los galardones por logros en ciencia, literatura y paz, en el testamento de Alfred Nobel.

Los premios se han concedido con algunas interrupciones desde 1901, aunque el Nobel de economía es una adición posterior en memoria del empresario y filántropo sueco, que había hecho una fortuna con su invención de la dinamita.

Al margen de los a veces controvertidos premios de la Paz y la Literatura, el de Física suele ser el más importante y en la lista de galardonados figuran superestrellas de la ciencia como Albert Einstein, Niels Bohr y Enrico Fermi.

This year’s #NobelPrize laureate in physics John Hopfield created an associative memory that can store and reconstruct images and other types of patterns in data.



The Hopfield network can store patterns and has a method for recreating them. When the network is given an… pic.twitter.com/QDDKymJCaF — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024

El año pasado, el premio de Física se concedió a Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L'Huillier por su trabajo en la creación de pulsos ultracortos de luz que pueden ofrecer una instantánea de los cambios en el interior de los átomos, mejorando potencialmente la detección de enfermedades.

El de Física es el segundo Nobel que se concede esta semana, después de que los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun ganaran el de Medicina por su descubrimiento del microARN y su papel en la regulación de los genes, arrojando luz sobre cómo se especializan las células.