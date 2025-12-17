El acuerdo podría elevar la valoración de la startup de IA por encima de los US$ 500 mil millones e implicar el uso de los chips del gigante de la nube.

Amazon está en conversaciones para invertir más de US$ 10 mil millones en OpenAI y venderle más chips y potencia informática, en el último acuerdo de inversión que vincula a la startup de IA con sus proveedores de infraestructura.

Según personas familiarizadas con el asunto, Amazon está negociando un acuerdo que elevaría la valoración de OpenAI por encima de los US$ 500 mil millones.

Se espera que cualquier acuerdo incluya el uso por parte de OpenAI de la serie de chips de IA Trainium de Amazon y el alquiler de más capacidad de centros de datos para ejecutar sus modelos y herramientas, como ChatGPT, según estas personas.

Las negociaciones, de las que informó por primera vez The Information, se encuentran aún en una fase inicial, añadieron.

El acuerdo propuesto se produce en un momento en que la startup se desvincula de su antiguo patrocinador, Microsoft. Las dos empresas reestructuraron su relación a finales de octubre, lo que permitió a OpenAI cerrar acuerdos de centros de datos con proveedores de nube rivales.

La startup firmó un acuerdo con Amazon pocos días después de alcanzar el acuerdo con Microsoft, comprometiéndose a gastar US$ 38 mil millones en el alquiler de servidores durante siete años.

El acuerdo de inversión y nube que se está negociando se sumaría a ese acuerdo.

OpenAI ya ha cerrado acuerdos a largo plazo por valor de US$ 1,5 billones con Nvidia, Oracle, AMD y Broadcom para el suministro de chips y otra infraestructura informática.

La avalancha de acuerdos ha despertado la alarma entre algunos inversionistas, preocupados por la estructura circular de muchos de ellos. OpenAI ha adquirido acciones de algunos de sus proveedores de infraestructura y ha recibido grandes inversiones de otros.

Los ejecutivos del sector tecnológico, entre ellos el CEO de OpenAI, Sam Altman, han seguido adelante con los acuerdos, señalando el enorme potencial de rentabilidad que ofrece el uso creciente de los grandes modelos lingüísticos.

OpenAI no es la única que ha cerrado acuerdos con proveedores. Su rival, el creador de modelos Anthropic, ha obtenido un total de US$ 26 000 millones de Amazon, Google, Microsoft y Nvidia a cambio de utilizar su hardware y sus servicios.

Amazon es uno de los mayores patrocinadores de Anthropic, con una inversión de unos US$ 8 mil millones en la empresa desde 2023.

El acuerdo entre Amazon y OpenAI no permitirá a Amazon vender los modelos cerrados más avanzados de la startup en la plataforma para desarrolladores de Amazon. Microsoft conserva los derechos exclusivos hasta principios de la década de 2030.

El acuerdo también supone un paso más en los esfuerzos de OpenAI por diversificar los chips utilizados para entrenar y ejecutar sus modelos.

Nvidia, el fabricante de chips dominante, se ha comprometido a invertir hasta US$ 100 mil millones en OpenAI en un acuerdo plurianual que también implica la compra por parte de la startup de millones de sus procesadores de IA.

Pero OpenAI también ha cerrado acuerdos sobre chips con Broadcom y AMD, que han acordado vender a OpenAI hasta un 10% de sus acciones.

El acuerdo con OpenAI supondría un gran logro para la creciente unidad de chips de Amazon, cuya tecnología ya se utiliza para entrenar los modelos líderes de Anthropic. Los chips de Google, conocidos como Tensor Processing Units, también son utilizados por Anthropic y por el propio modelo Gemini del gigante de las búsquedas.

Amazon y OpenAI también están negociando una alianza comercial que involucra el mercado en línea de la empresa. La startup busca avanzar en el espacio del comercio electrónico y ya tiene acuerdos con Etsy, Shopify e Instacart, en su intento por cultivar nuevas fuentes de ingresos en el comercio electrónico.

OpenAI se negó a hacer comentarios. Amazon no respondió a una solicitud de comentarios.