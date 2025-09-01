Avión de Ursula von der Leyen sufre por interferencias en GPS en aeropuerto de Bulgaria que se sospecha fueron causadas por Rusia

Las autoridades sospechan que una operación de interferencia obligó al avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a aterrizar en Bulgaria utilizando mapas de papel.

Un supuesto ataque ruso con interferencias contra el avión de Úrsula von der Leyen desactivó los servicios de navegación GPS en un aeropuerto búlgaro y obligó a la aeronave de la presidenta de la Comisión Europea a aterrizar utilizando mapas de papel.

Un jet transportando a von der Leyen a Plovdiv el domingo por la tarde se vio privado de las guías electrónicas de navegación mientras se aproximaba al aeropuerto de la ciudad, en lo que tres funcionarios informados sobre el incidente dijeron que estaba siendo tratado como una operación de interferencia rusa.

“El GPS de toda la zona del aeropuerto se apagó”, dijo uno de los oficiales. Tras sobrevolar el aeropuerto durante una hora, el piloto decidió aterrizar manualmente usando mapas analógicos, agregaron. “Fue innegablemente una interferencia”.

La Autoridad de Servicios de Tránsito Aéreo de Bulgaria confirmó el incidente en una declaración al Financial Times.

“Desde febrero de 2022, se ha observado aumento considerable de interferencias y, recientemente, de suplantación (de GPS)”, afirmó la autoridad. “Estas interferencias interrumpen la recepción precisa de las señales, lo que genera diversos desafíos operativos para aeronaves y sistemas terrestres”.

La Comisión Europea más tarde confirmó el incidente. “Hubo interferencias en el GPS pero el avión aterrizó sin problemas en Bulgaria”, añadió un vocero.

“Hemos recibido información de las autoridades búlgaras que sospechan que esto se debió a una flagrante interferencia de Rusia”.

“Por supuesto, somos conscientes y estamos acostumbrados a las amenazas y la intimidación que son un componente habitual del comportamiento hostil de Rusia”, agregó el vocero.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov le dijo a FT que “su información es incorrecta”.

La llamada interferencia y suplantación de GPS, que distorsiona o impide acceso al sistema de navegación por satélite, fue desplegada tradicionalmente por los servicios militares y de inteligencia para defender sitios sensibles, pero ahora es cada vez más utilizada por países como Rusia como medio para perturbar la vida civil.

Los gobiernos de la Unión Europea advirtieron que el creciente bloqueo de GPS atribuido a Rusia corre el riesgo de causar un desastre aéreo al esencialmente cegar a los aviones comerciales en pleno vuelo.

Los incidentes de bloqueo de GPS aumentaron significativamente en el mar Báltico y estados de Europa del Este cercanos a Rusia en los últimos años, afectando a aviones, barcos y civiles que usan el servicio para navegación a diario.

“En general, hemos observado bastantes bloqueos y suplantaciones de GPS, especialmente en el flanco oriental”, declaró el vocero de la comisión. “Europa es la región más afectada por este problema a nivel mundial”.

Trece Estados miembros escribieron a la comisión a principios de este año para plantear el problema, según informaron.

El jefe de las fuerzas armadas alemanas, Carsten Breuer, dijo el lunes que también experimentó dos casos similares de interferencia de GPS: una vez cuando volaba en un avión militar sobre el mar Báltico y en otra ocasión mientras supervisaba un ejercicio en Lituania.

En el segundo caso, un avión de reconocimiento ruso se encontraba en el espacio aéreo cercano sobre Bielorrusia.

Breuer dijo que no tenía información sobre quién estaba detrás del supuesto ataque al avión de von der Leyen, pero dijo que, en términos más generales, Rusia estaba utilizando tales tácticas para “probar” a los estados miembros de la OTAN y sus reacciones.

Von der Leyen viajaba de Varsovia a la ciudad búlgara de Plovdiv para reunirse con el primer ministro del país, Rosen Zhelyazkov, y visitar una fábrica de municiones cuando ocurrió el incidente.

Estaba de gira por los estados de primera línea de la UE para discutir los esfuerzos para mejorar la preparación de defensa del bloque en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Putin no ha cambiado y no cambiará”, declaró von der Leyen a la prensa durante su visita a Bulgaria el domingo. “Es un depredador. Sólo se puede controlar mediante una fuerte disuasión”.

Bulgaria es uno de los proveedores europeos más importantes de equipamiento militar a Ucrania, inicialmente de armamento de la era soviética en los primeros meses de guerra, y ahora de artillería y otros productos producidos por la gran industria de defensa del país.

Von der Leyen salió de Plovdiv en el mismo avión sin incidentes después de la visita.