Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Avión de Ursula von der Leyen sufre por interferencias en GPS en aeropuerto de Bulgaria que se sospecha fueron causadas por Rusia

Las autoridades sospechan que una operación de interferencia obligó al avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a aterrizar en Bulgaria utilizando mapas de papel.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 1 de septiembre de 2025 a las 10:23 hrs.

rusia Comisión Europea OTAN Ucrania
<p>Avión de Ursula von der Leyen sufre por interferencias en GPS en aeropuerto de Bulgaria que se sospecha fueron causadas por Rusia</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Reconocida cadena de cafeterías de Pucón sumará 24 locales en Chile y evalúa internacionalizar el negocio
2
Economía y Política

La querella del SII contra una banda de “emprendedores” que maquinaron para defraudar al Fisco
3
Economía y Política

Head hunters en picada contra proyecto que elimina tope a indemnización por años de servicio
4
Mercados

Renta mínima exigida por los bancos para créditos hipotecarios subió 50% en los últimos cinco años
5
Empresas

PatagonLand reactiva millonario proyecto inmobiliario en Maitencillo con inversión de US$ 40,8 millones
6
Economía y Política

Imacec: actividad económica chilena se desacelera en julio arrastrada por menor producción minera
7
Empresas

Cuatrecasas ficha a Carolina Menichetti como nueva socia para liderar área de M&A Inmobiliario
8
Empresas

Embajador chino adelanta que autoridades asiáticas evaluarán impacto de Codelco-SQM “y llegarán a una conclusión prudente y razonable”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete