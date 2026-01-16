ExPresidente colombiano Juan Manuel Santos: “Maduro no tenía la inteligencia de Chávez”

Para ser ganador del Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos se ha ganado muchos enemigos. Su éxito al negociar el fin de la guerra de guerrillas colombiana, que duró medio siglo, le generó al exPresidente fama internacional e infamia en su país.

Santos disfruta reflexionando sobre el destino del orden internacional y relatando anécdotas de sus interacciones con figuras como Tony Blair, Nelson Mandela y Donald Trump.

Trump, revela, había considerado previamente opciones más drásticas para Venezuela que la operación comando que finalmente ordenó el 3 de enero para sacar al Presidente socialista revolucionario Nicolás Maduro de su búnker en Caracas.

En septiembre de 2017, durante su primer mandato, el Presidente estadounidense le pidió a Santos que reuniera a los líderes latinoamericanos en un hotel de Nueva York. “Cuando Trump llegó, dijo medio en broma, medio en serio: ‘Mira a Venezuela, creo que se podría arreglar rápidamente con una invasión’”.

“Los latinoamericanos nos quedamos bastante sorprendidos”, añade Santos. En aquel momento, le dijo a Trump que una invasión era la “peor solución posible” debido al sentimiento antiestadounidense que generaría. Poco más de ocho años después, Trump optó por enviar comandos para un ataque selectivo contra Maduro.

Aunque hablamos apenas nueve días después de que Estados Unidos detonara un terremoto político en Latinoamérica al sacar a Maduro de su recinto fortificado y llevarlo a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo y tráfico de drogas, la principal preocupación de Santos no es el país vecino: es el destino de Jay Powell, presidente de la Reserva Federal, quien enfrenta una investigación penal por parte de la fiscalía estadounidense.

“Todos los populistas intentan aplastar la independencia de los bancos centrales”, asegura. “La Reserva Federal es clave para la credibilidad y la estabilidad del dólar. Si se utiliza para los intereses de cada Presidente, eso le costará caro a EEUU a largo plazo”.

Sus primeros años

La creencia de Santos en las instituciones sólidas y el Estado de derecho se forjó durante sus estudios de postgrado en los ‘70 en la London School of Economics, Inglaterra, y en Harvard, EEUU. Vástago de una de las dinastías políticas más legendarias de Colombia, desciende de presidentes por ambas ramas de la familia.

Los Santos también fueron durante décadas dueños de El Tiempo, el principal periódico del país, donde Juan Manuel se forjó como columnista y subdirector. Su decisión de dedicarse a la política se produjo durante un viaje a Brasil en 1991, mientras padecía una fiebre alta.

“Recordé una frase de mi abuelo”, afirma. “Que cuando llegues a su edad, puedes arrepentirte de las cosas que hiciste, pero nunca de lo que no lograste hacer”.

Mientras yacía enfermo, explica, el entonces Presidente colombiano, César Gaviria, lo llamó para ofrecerle un puesto en el gabinete. En 1991, fue nombrado ministro de Comercio Exterior. El reinado asesino de Pablo Escobar como jefe del cártel de Medellín llegaba a su fin con una ola de atentados con coches bomba.

Santos ha jugado al póker desde la universidad, y ganó su primer auto en una partida en una fraternidad universitaria de Kansas. Truman y Churchill jugaban a menudo, dice, “y solían decir que el póker era el juego más parecido a la vida y a la política, porque primero se necesita suerte. Segundo, conocer a los adversarios. Tercero, conocer las reglas del juego. Cuarto, no dejarse engañar”.

Situación en Venezuela

Finalmente llegamos a Venezuela. La historia de Santos con Hugo Chávez se remonta a fines de los ‘90. Se conocieron después de que el exoficial del Ejército ganara el poder en las urnas y llegara a Bogotá.

Sus primeras impresiones fueron positivas. Pero a medida que Chávez reconstruía las instituciones venezolanas a su imagen y semejanza para asegurar un poder duradero, Santos se encontró en desacuerdo con él.

Cuando comenzó la “revolución bolivariana” de Chávez, las economías de Colombia y Venezuela tenían casi el mismo tamaño. El PIB de Colombia ahora cinco veces más grande y alrededor de 8 millones de venezolanos han huido al extranjero en busca de una vida mejor.

¿Podría haber terminado el Gobierno de Chávez de otra manera? Santos no lo duda. “Chávez fue muy claro. Su objetivo final era la revolución bolivariana y quería un populismo de izquierda”.

Santos, mientras tanto, construía popularidad como ministro de Defensa en el Gobierno de Álvaro Uribe. Su gran momento político llegó cuando fue elegido Presidente en 2010 con el apoyo de Uribe. Una vez en el cargo, rompió rápidamente con su antiguo patrocinador para buscar la paz con la guerrilla, lo que provocó acusaciones de traición y una amarga disputa política que perdura hasta el día de hoy.

Pero la oposición de Uribe no fue el único obstáculo. A pesar de sus diferencias políticas, Santos sabía que necesitaba la ayuda de Chávez.

Tres días después de su elección como Presidente, Santos invitó a Chávez a una reunión en un lugar simbólico: la finca a las afueras de la ciudad caribeña de Santa Marta donde había fallecido Simón Bolívar, el héroe de la independencia.

Allí, encantó al líder venezolano con una broma sorpresa a su llegada, y Chávez desempeñó un papel clave en el proceso de paz colombiano, que culminó en 2016 con el acuerdo de la guerrilla marxista de las FARC para desarmarse y formar un partido político. El histórico acuerdo le valió a Santos el Premio Nobel de la Paz.

La alianza entre los presidentes no duró mucho. Chávez falleció de cáncer en 2013 y antes de morir nombró a Maduro, entonces ministro de Relaciones Exteriores, como su sucesor. Santos no se anda con rodeos al hablar del exconductor de autobús y activista sindical. “Era medio estúpido”, dice sobre Maduro. “No tenía la sabiduría ni la inteligencia de Chávez. Pero creo que lo subestimé”.

¿Qué sintió Santos al despertar con la noticia de la captura de Maduro? “Mi reacción fue positiva por su partida, pero negativa por las consecuencias que esto tendría para la región y el mundo”, afirma. “Es el dilema que aún tengo: ¿se debe resolver un crimen con otro?”.

Santos enfatiza los valores. “Creo en el Estado de derecho”, dice, como si recitara un credo. “Creo en el respeto a los derechos humanos. Creo en la democracia. Creo en el multilateralismo que ha mantenido la paz desde la Segunda Guerra Mundial”.

Pero en Venezuela, sugiero, eso había fracasado. Santos responde: “El juez implacable será la historia”.

Su mayor preocupación es lo que viene después. “Han destituido a Maduro con la excusa de que es un narcotraficante, aunque es ilegítimo. Pero lo han reemplazado por su segundo, que también es ilegítimo. No tiene ninguna lógica”.