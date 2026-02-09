Las habitaciones de los hoteles más caros del mundo alcanzan precios récord y desafían la desaceleración del lujo

Los viajeros adinerados, "enormemente resilientes", están dispuestos a pagar más por el acceso a servicios de bienestar y estilo de vida.

Los hoteles más caros del mundo cobraron precios récord el año pasado debido a que los viajeros adinerados gastaron dinero para tener acceso a servicios como terapia de oxígeno hiperbárico y baños de sonido, desafiando una desaceleración en el sector de lujo en general.

Los ingresos por habitación disponible, una medida clave del crecimiento del sector, en hoteles de ultralujo aumentaron un 10,6% el año pasado, más del triple de la tasa de crecimiento anual del sector hotelero en general, según cifras de la empresa de análisis CoStar compartidas con el Financial Times.

Este crecimiento se produjo cuando las tarifas diarias promedio por habitación de ultralujo alcanzaron un máximo histórico de US$ 1.245, un aumento de más del 8% con respecto a 2024. Las tasas de ocupación aumentaron un 2,3%, lo que indica que los viajeros más adinerados no se vieron afectados por el aumento de precios desde la pandemia, a diferencia de los clientes del segmento más bajo del mercado.

Esta resiliencia surge a medida que los hoteleros han dado prioridad a los viajeros que pagan más, cuya riqueza ha crecido gracias al alza de los mercados bursátiles, y están dispuestos a pagar una prima por los supuestos beneficios para la salud y el estilo de vida de las comodidades más lujosas en hoteles de alta gama.

“Los hoteles nunca podrían haber mantenido este tipo de tarifas antes de la pandemia”, dijo Paul Charles, director ejecutivo de la consultora de viajes PC Agency. “Pero recientemente hemos atravesado un período en el que la inflación parece ser más aceptable, y estos consumidores, que son enormemente resilientes, al menos por el momento, parecen dispuestos a pagar lo que sea necesario”.

La suerte de los operadores de hoteles de ultra lujo contrasta con el resto del sector del alojamiento y el mercado más amplio de bienes de lujo , donde la débil demanda está dando lugar a descuentos generalizados en productos de diseño como zapatos y bolsos.

La consultora Bain estima que las ventas de bienes personales de lujo, como ropa y joyas, caerán alrededor de un 2%, a 358.000 millones de euros, en 2025.

Los ingresos por habitación disponible en los niveles de precios ligeramente inferiores (en hoteles de lujo y en la categoría de lujo más amplia) aumentaron entre un 2,1% y un 5,8% en 2025. Si bien ese ritmo fue más lento que en sus rivales de ultra lujo, se comparó con las disminuciones de los operadores económicos y de escala media, ya que los consumidores preocupados por su presupuesto redujeron el gasto.

La divergencia fue pronunciada en Estados Unidos, lo que refleja una creciente desigualdad a medida que la riqueza de las personas que poseen activos como acciones ha crecido mientras que el nivel de vida de los hogares de menores ingresos se ha estancado o caído.

“La gente rica tiene exposición al mercado de valores, que está en máximos históricos”, dijo Brandt Montour, analista de Barclays.

La escasez de mano de obra y el aumento de los costos operativos han llevado a algunos hoteleros a optar por una estrategia de cobrar más por habitación, en lugar de perseguir al máximo número de huéspedes posible. Algunos de los hoteles más caros, como el Marina Bay Sands de Las Vegas Sands Corporation en Singapur, incluso han reducido el número de habitaciones para dar cabida a suites más grandes y costosas.

Clientes más sofisticados

Al priorizar tarifas más altas, los hoteles pueden "cuidar mejor" a los huéspedes y atraer "un cliente más sofisticado", dijo Silvio Ursini, vicepresidente ejecutivo de Bvlgari Hotels & Resorts, una empresa conjunta entre la marca de joyería Bvlgari, propiedad de LVMH, y Marriott International.

Bvlgari y sus competidores han ampliado su gama de servicios de alta gama, en particular aquellos que prometen mejorar la salud de los huéspedes, para respaldar su creciente poder adquisitivo. Los nuevos hoteles del grupo ofrecerán servicios como oxigenoterapia hiperbárica y camas flotantes para satisfacer la creciente preocupación de los viajeros adinerados por su longevidad.

“Hoy en día, con los avances de la medicina, la cuestión no es realmente cuántos años se puede alcanzar”, dijo Ursini. “Sino cuán saludable y ágil se estará”.

Irene Forte, fundadora de la marca homónima de cuidado de la piel y consultora de bienestar de la cadena hotelera de lujo Rocco Forte Hotels, propiedad de su padre, afirmó que la longevidad y las tecnologías estéticas ahora eran “simplemente esperadas” por los viajeros más adinerados.

El hotel más nuevo de Rocco Forte, The Carlton Milan, que abrió sus puertas en noviembre, tiene una “sala de relajación” completa con camas vibratorias que utilizan parlantes incorporados para enviar vibraciones de baja frecuencia a través del cuerpo.

El spa del hotel ofrece tratamientos como presoterapia (que utiliza presión de aire para estimular la circulación) y tratamientos faciales con láser. El precio de las habitaciones estándar es de unos 1.400 euros por noche, y cuenta con una suite presidencial que puede llegar a costar hasta 17.500 euros en temporada alta.

Los hoteles de ultralujo pueden justificar precios más altos alegando que invierten constantemente en la última tecnología y soluciones de bienestar, afirmó Charles, de PC Agency. "Ya no se trata solo de ser un lugar donde dormir y comer", añadió. "Se trata de ser un lugar donde te sientas renovado".

Tom Rowntree, vicepresidente de marcas de lujo globales de IHG, dijo que los consumidores ricos perciben cada vez más los viajes como “una inversión en lo bien que viven”.

Six Senses, la marca centrada en el bienestar adquirida por IHG en 2019, abrirá un nuevo hotel en los antiguos grandes almacenes Whiteleys de Bayswater en abril. Será el primero en Londres en contar con una piscina de inmersión de magnesio, un elemento diseñado para ofrecer agua sedosa que relaja los músculos.

Otros servicios que se ofrecen incluyen terapia de campo electromagnético, destinada a acelerar los procesos naturales de curación del cuerpo, y “saunas de luz roja”, que dirigen longitudes de onda rojas y cercanas al infrarrojo a la piel.

Los hoteleros dijeron que poder ofrecer los servicios era crucial, incluso si muchos huéspedes nunca los utilizan.

“Fundamentalmente, el lujo es una cuestión de elecciones”, afirmó Roland Fasel, director de operaciones de Maybourne Hotel Group, propietario de Claridge's y The Berkeley.

Richard Clarke, analista de Bernstein, dijo que los hoteles de ultra lujo habían "encontrado la confianza" para aumentar los precios a medida que daban la bienvenida a una cohorte emergente de viajeros más jóvenes, incluidos aquellos que se enriquecieron gracias al aumento de los precios de las criptomonedas.

Pero otros analistas cuestionaron cuánto tiempo podría durar esta tendencia, y Montour, de Barclays, dijo que las tarifas más altas corren el riesgo de convertirse en "un problema de principios" para los clientes ricos.

"A esos niveles de precios hay tolerancia cero para cualquier cosa que no sea una ejecución impecable", dijo Meredith Jensen, analista de HSBC.