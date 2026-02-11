Zelenski planea anunciar el 24 de febrero elecciones en Ucrania y un plebiscito sobre acuerdo de paz con Rusia
La administración Trump ha presionado al líder ucraniano para que celebre ambas elecciones antes del 15 de mayo o se arriesgue a perder las garantías de seguridad.
Ucrania comenzó a planificar elecciones presidenciales junto con un referéndum sobre cualquier acuerdo de paz con Rusia, después de que la administración Trump presionara a Kiev para que celebre ambas elecciones antes del 15 de mayo o se arriesgue a perder las garantías de seguridad propuestas por Estados Unidos.
La medida, según funcionarios ucranianos y occidentales, y otras personas familiarizadas con el asunto, se produce en medio de una intensa presión de la Casa Blanca sobre Kiev para que concluya las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia a mediados de año.
El plan se alinea con la iniciativa estadounidense, descrita por Volodímir Zelenski a la prensa el viernes pasado, de tener todos los documentos firmados para poner fin al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial antes de junio.
“Dicen que quieren tener todo listo para junio… para que la guerra termine”, declaró el presidente ucraniano a la prensa, citando el deseo de la Casa Blanca de centrarse en las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre. “Y quieren un calendario claro”.
Celebrar elecciones marcaría un giro político drástico para un presidente que ha argumentado repetidamente que tales votaciones son imposibles mientras el país permanezca bajo la ley marcial, millones de ucranianos estén desplazados y alrededor del 20% del país esté bajo ocupación rusa.
Según funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la planificación, así como otros informados al respecto, Zelenski tiene la intención de anunciar el plan para las elecciones presidenciales y el referéndum el 24 de febrero, el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala.
“Los ucranianos tienen la dura idea de que todo esto debe vincularse con la reelección de Zelenski”, declaró un funcionario occidental familiarizado con el asunto.
La oficina de Zelenski no respondió a una solicitud de comentarios. La embajada de Estados Unidos en Kiev declinó hacer comentarios.
Funcionarios ucranianos y occidentales enfatizaron que era improbable que tanto el calendario como el ultimátum estadounidense se cumplieran, ya que dependían de varios factores, incluyendo que se pudiera avanzar hacia un acuerdo de paz con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Sin embargo, el plan subraya el deseo de Zelenski de maximizar sus posibilidades de reelección, a la vez que asegura al presidente estadounidense, Donald Trump, que Kiev no está retrasando un acuerdo de paz si se logra alcanzarlo.
