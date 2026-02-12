Lufthansa cancela cientos de vuelos por masiva huelga de pilotos y auxiliares de vuelo
La asociación alemana de aeropuertos ADV estimó que se cancelarán más de 460 vuelos, lo que afectará a casi 70.000 pasajeros.
Cientos de vuelos de Lufthansa fueron cancelados el jueves debido a la huelga de pilotos y auxiliares de vuelo de la mayor aerolínea alemana, que lleva años luchando por controlar los costes de su marca principal.
La compañía no facilitó inicialmente el número de conexiones y pasajeros afectados, pero dijo que la huelga está provocando "numerosas cancelaciones".
Los paneles de salidas de Fráncfort y Múnich, los centros de operaciones de Lufthansa en Alemania, mostraban que la mayoría de los vuelos habían sido cancelados para ese día, incluidos los destinos internacionales.
Lufthansa había anunciado anteriormente que intentaría reubicar a los pasajeros en otras aerolíneas propias o asociadas antes de volver a su horario habitual el viernes.
La huelga, organizada por el sindicato de pilotos VC y el sindicato de auxiliares de vuelo UFO, se produce coincidiendo con el inicio del festival de cine Berlinale en la capital alemana el jueves y con la reunión de políticos y militares para la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comenzará el viernes.
Los pilotos están en conflicto con la aerolínea principal de Lufthansa y su división de carga por las pensiones.
Los miembros del sindicato declararon su disposición a ir a la huelga en una votación celebrada el año pasado para presionar a la empresa a que concediera prestaciones de jubilación más generosas. Desde entonces se han reanudado las negociaciones, pero han sido intermitentes y sin resultados.
Lufthansa, que ha calificado a su aerolínea principal de "niño problemático", afirma que no hay margen financiero para satisfacer las demandas.
Por otra parte, el sindicato de auxiliares de vuelo UFO ha convocado a sus miembros de Lufthansa CityLine a una huelga por el cierre previsto de sus operaciones de vuelo y "la continua negativa del empleador a negociar un plan social colectivo".
