Nexperia celebra reanudación de los envíos de chips desde China
La lucha por el control de Nexperia, que fabrica grandes volúmenes de chips básicos utilizados en automóviles, ha provocado escasez y alarmado a los fabricantes de automóviles de todo el mundo.
Noticias destacadas
Nexperia, el fabricante neerlandés de chips, dijo este domingo que acoge con satisfacción las recientes declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos y China eliminando las barreras al envío de chips por parte de la empresa, pero se negó a comentar las declaraciones de su filial china de que acelerará los pasos para independizarse.
Nexperia afirmó que ahora se centrará en garantizar la estabilidad del suministro a sus clientes. El Gobierno neerlandés ha declarado por separado que prosigue las conversaciones con el Gobierno chino y otros gobiernos, así como con la industria, sobre una "salida constructiva" para Nexperia.
La lucha por el control de Nexperia, que fabrica grandes volúmenes de chips básicos utilizados en automóviles, ha provocado escasez y alarmado a los fabricantes de automóviles de todo el mundo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete