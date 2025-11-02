Nexperia celebra reanudación de los envíos de chips desde China

La lucha por el control de Nexperia, que fabrica grandes volúmenes de chips básicos utilizados en automóviles, ha provocado escasez y alarmado a los fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Nexperia, el fabricante neerlandés de chips, dijo este domingo que acoge con satisfacción las recientes declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos y China eliminando las barreras al envío de chips por parte de la empresa, pero se negó a comentar las declaraciones de su filial china de que acelerará los pasos para independizarse.

Nexperia afirmó que ahora se centrará en garantizar la estabilidad del suministro a sus clientes. El Gobierno neerlandés ha declarado por separado que prosigue las conversaciones con el Gobierno chino y otros gobiernos, así como con la industria, sobre una "salida constructiva" para Nexperia.

