Pilotos y tripulaciones de Lufthansa planean huelga este jueves: afectaría las salidas desde todos los aeropuertos alemanes
La aerolínea afirmó que el “preaviso extremadamente corto” dado por los sindicatos está afectando a sus pasajeros de forma “extremadamente dura y desproporcionada”.
Deutsche Lufthansa AG se enfrentará a graves problemas el jueves, ya que los pilotos y tripulantes de cabina de la aerolínea insignia de la compañía planean declararse en huelga, lo que implica la suspensión de cientos de vuelos en una escalada de un conflicto laboral que se viene gestando desde hace tiempo.
La huelga de pilotos propuesta comenzaría el 12 de febrero, aproximadamente a las 00:01, y duraría hasta las 23:59, afectando a todas las salidas desde aeropuertos alemanes operados por Lufthansa y su aerolínea de carga, según una carta del sindicato Vereinigung Cockpit. El anuncio se produce después de que las negociaciones no resolvieran las diferencias sobre la financiación de las pensiones de jubilación.
El sindicato UFO, que representa a las tripulaciones de cabina, también convocó una huelga de advertencia de un día completo contra Lufthansa durante el mismo período en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich, alegando la falta de avances en cuestiones clave en las negociaciones sobre un nuevo convenio colectivo. Por otra parte, instó a las tripulaciones de cabina de Lufthansa CityLine a hacer huelga debido al cierre planificado de la aerolínea y la negativa a negociar un plan social colectivo.
“Vemos con gran preocupación esta escalada de los sindicatos”, declaró Michael Niggemann, director de recursos humanos de Lufthansa, a la prensa en Berlín el miércoles, añadiendo que no hay margen de maniobra financiera para satisfacer las demandas de los trabajadores. “Una huelga no ayudará a asegurar el futuro de Lufthansa Classic”.
Las acciones de Lufthansa cayeron hasta un 4,5% en las primeras operaciones de Fráncfort. Las acciones habían subido un 44% durante los últimos 12 meses hasta el cierre del martes.
La aerolínea afirmó que el “preaviso extremadamente corto” dado por los sindicatos está afectando a sus pasajeros de forma “extremadamente dura y desproporcionada”. Instó a los sindicatos a reanudar las negociaciones y afirmó que la compañía está dispuesta a hacerlo en cualquier momento.
Estas acciones presagian un año más convulso para las relaciones laborales de Lufthansa, ya que la aerolínea se enfrenta a una creciente presión para aumentar su rentabilidad en un mercado europeo saturado. La última estrategia del director ejecutivo Carsten Spohr para aumentar los márgenes incluye agrupar aerolíneas centrales y recortar 4.000 empleos administrativos.
