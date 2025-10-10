Click acá para ir directamente al contenido
Trump acuerda recorte en precio de medicamentos con AstraZeneca a cambio de menores aranceles para la farmacéutica británica

El laboratorio, que se suma así a un arreglo convenido antes por la Casa Blanca con su rival Pfizer, accedió a lanzar todos sus nuevos fármacos en EEUU a los precios más bajos ofrecidos a países similares.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 19:45 hrs.

