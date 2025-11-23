EEUU anuncia nueva fase de operaciones en Venezuela tras cancelaciones de vuelos, incluida Latam, por alerta aérea

Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, dijeron a Reuters cuatro funcionarios estadounidenses, a medida que la administración Trump aumenta la presión sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Reuters no pudo establecer el momento exacto o el alcance de las nuevas operaciones, ni si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había tomado una decisión final para actuar. Los informes de acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en medio del empeoramiento de las relaciones con Venezuela.

Dos de los funcionarios dijeron que es probable que las operaciones encubiertas sean la primera parte de la nueva acción contra Maduro. Los cuatro funcionarios citados en este artículo hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la inminente acción.

El Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca. La CIA declinó hacer comentarios.

Un alto funcionario gubernamental no descartó el sábado nada en relación con Venezuela.

"El presidente Trump está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia", dijo el funcionario, que pidió mantenerse en el anonimato.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump ha dicho que la próxima designación permitiría golpear a los activos y la infraestructura de Maduro en Venezuela, pero también se mostró dispuesto a buscar potenciales conversaciones con la esperanza de una solución diplomática.

Maduro dijo esta semana que las diferencias entre los países deben resolverse a través de la diplomacia y que está dispuesto a mantener conversaciones cara a cara con cualquier persona interesada.

Dos funcionarios estadounidenses reconocieron conversaciones entre Caracas y Washington. No quedó claro si esas conversaciones podrían afectar al calendario o a la escala de las posibles operaciones estadounidenses.

Aerolíneas internacionales cancelan sus vuelos tras advertencia de EEUU

Tres aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos que salían desde Venezuela el sábado después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera el viernes a las líneas aéreas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país sudamericano.

La brasileña Gol, la colombiana Avianca y TAP Air Portugal cancelaron sus vuelos desde Caracas, según la web Flightradar24 y el sitio oficial del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El aviso de la FAA de Estados Unidos dijo que hay un "empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor de Venezuela" y agregó que las amenazas podrían representar riesgos para las aeronaves a todas las altitudes.

La española Iberia anunció la cancelación de sus vuelos a Caracas a partir del lunes hasta nuevo aviso. El vuelo de la compañía española, programado para el sábado a Madrid desde la capital venezolana, ya partió.

TAP Air Portugal confirmó la cancelación de sus vuelos programados para el sábado y el próximo martes.

GOL también informó que los vuelos previstos para sábado y domingo fueron suspendidos.

Aeronáutica Civil de Colombia dijo en un comunicado divulgado en su web que "la seguridad aérea es un principio intangible y no negociable. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y las tripulaciones".

Los vuelos de Copa Airlines y Wingo salieron de Maiquetía el sábado en la tarde.

El vuelo de Latam Airlines con destino a Bogotá programado para el domingo también habría sido cancelado, según Flightradar24.