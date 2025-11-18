Senado de EEUU aprueba publicar los archivos de Jeffrey Epstein

La presión política por el caso Epstein alcanzó un nuevo punto crítico después de que el Congreso aprobara, por abrumadora mayoría, la publicación de los archivos del financista, desafiando la resistencia inicial de Donald Trump y profundizando las tensiones internas en el Partido Republicano.

El férreo control de Donald Trump sobre Washington mostró signos de debilitamiento este martes, cuando el Congreso votó a favor de obligar al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el traficante sexual Jeffrey Epstein, cuyos vínculos anteriores con el Presidente han sido objeto de un intenso escrutinio.

La legislación fue aprobada por una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes con 427 votos a favor y uno en contra. Horas después, el Senado acordó por unanimidad aprobar el proyecto de ley sin más trámite una vez que llegara a su sede. Posteriormente, se enviará a Trump, quien ha manifestado que lo firmará.

El domingo por la noche, Trump cedió en su oposición inicial y ordenó a los republicanos votar a favor de la publicación de los archivos. Los senadores republicanos ignoraron las peticiones del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para otorgar al Departamento de Justicia mayor margen de maniobra para retener los documentos.

Estas votaciones representan el último revés político para Trump, cuyo partido sufrió derrotas electorales a principios de este mes. También le ha costado recuperar el control del discurso sobre la economía estadounidense, donde la preocupación por el costo de la vida ya es el tema central de las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

La última encuesta de CNN/SSRS indicó que el 37% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, un índice que dificulta que muchos republicanos en funciones se presenten a la reelección el próximo año basándose en el historial del presidente y que corre el riesgo de crear divisiones dentro del partido.

Un grupo de republicanos disidentes, entre ellos tres seguidores de MAGA, se aliaron con los demócratas para sortear a los líderes republicanos en el caso Epstein. Finalmente, lograron doblegar a Trump en lugar de acceder a sus exigencias de que abandonaran el asunto.

“No tenemos nada que ocultar y es hora de seguir adelante”, publicó Trump en las redes sociales el domingo por la noche, después de que se programara la votación con suficiente respaldo republicano para que la resolución tuviera éxito.

Aun así, la representante republicana Marjorie Taylor Greene, aliada de Trump desde hace mucho tiempo hasta que él rompió con ella cuando hizo campaña para la publicación de los archivos, criticó duramente al mandatario por su prolongada resistencia a divulgar la información recopilada en la investigación.

“Ver que esto se ha convertido en una verdadera pelea ha destrozado a MAGA”, dijo Greene en una conferencia de prensa en las escaleras del Capitolio, rodeado de sobrevivientes de la red de tráfico sexual de Epstein que ofrecieron relatos dramáticos de los abusos que sufrieron cuando eran adolescentes.

“Se lo diré ahora mismo, esto ha sido una de las cosas más destructivas para MAGA”, añadió Greene, “ver al hombre al que apoyamos desde el principio, durante tres elecciones, a la gente que estuvo de pie durante horas, que durmió en sus coches para ir a los mítines, que ha luchado por la verdad y la transparencia”.

En una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en octubre, solo cuatro de cada 10 republicanos aprobaban la gestión de Trump del caso Epstein. Quizás aún más revelador para el Partido Republicano es que los independientes la desaprobaban por un margen de casi seis a uno.

Trump tiene el poder de ordenar la publicación de los archivos de Epstein sin una ley del Congreso, pero hasta ahora no lo ha hecho.

El representante Clay Higgins de Louisiana fue el único que votó en contra del proyecto de ley, citando su preocupación de que pudiera dañar la reputación de los testigos y otras personas mencionadas en los archivos de investigación.

Las revelaciones “perjudicarán sin duda a personas inocentes”, afirmó en una publicación en redes sociales.

Partido Republicano

La legislación exige la divulgación de todos los archivos y registros, incluidas las investigaciones, los registros de vuelo, los registros de viaje, los acuerdos de inmunidad, las comunicaciones internas del Departamento de Justicia y todos los registros relacionados con la muerte de Epstein en prisión en 2019.

Trump podría retrasar la publicación de archivos clave incluso si la medida se convierte en ley. El viernes, Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar los posibles vínculos de Epstein con destacados demócratas, y la investigación en curso podría impedir la publicación de los archivos relacionados, según declaró el domingo en el programa "This Week" de ABC el representante republicano Thomas Massie de Kentucky, uno de los principales impulsores de la legislación.

Tras la votación, Massie dijo que Trump había sido inteligente al “ponerse al frente del desfile”.

Trump, quien ha dicho repetidamente que rompió lazos con Epstein hace casi dos décadas y que no estaba al tanto de las actividades del fallecido financiero, la semana pasada rechazó a los republicanos que apoyaban una petición de destitución para forzar la votación en la Cámara de Representantes.

Convocó a una de las firmantes republicanas, Lauren Boebert, a la Sala de Crisis de la Casa Blanca para que sus asesores pudieran presionarla para que retirara su nombre de la petición.

El caso Epstein también ha mermado la capacidad de Trump para controlar la información. El miércoles, un comité del Congreso publicó unos 20 mil documentos, desviando la atención del cierre parcial del gobierno y obligando a la Casa Blanca a responder. Algunos correos electrónicos, destacados por los demócratas, sugieren que el presidente estaba al tanto de las actividades de Epstein.

"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump", escribió Epstein en un correo electrónico de 2011, sin especificar si se refería al futuro presidente. Añadió que una víctima había "pasado horas en mi casa con él" y que "nunca se le ha mencionado", nuevamente sin identificar directamente a quién se refería.

Ese correo electrónico fue enviado a Ghislaine Maxwell, una asociada de Epstein, quien fue condenada y está cumpliendo una sentencia de 20 años de prisión por su papel en ayudarlo con el abuso sexual de mujeres menores de edad.

“Cuando se habla del engaño de Epstein, lo que sucede es que no se habla de lo bien que lo hemos hecho”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One la semana pasada. “Quieren hacer perder el tiempo a la gente, y a algunos de los republicanos más tontos les gusta eso”.

Pero ante la perspectiva de una votación desproporcionada en su contra, Trump cedió durante el fin de semana y exigió que los republicanos “VOLVIERAN AL GRANO”.

La gestión de Trump de la investigación -desde afirmar que no estaba en los archivos en absoluto, hasta hacer que su subprocurador general entrevistara a Maxwell, quien luego fue trasladada a un alojamiento más cómodo, pasando por ordenar una investigación sobre los demócratas- no ha hecho más que exacerbar las tensiones dentro del partido.

Esto también deterioró la relación de Trump con los medios conservadores. Demandó a Rupert Murdoch y al Wall Street Journal por su cobertura del caso Epstein y la publicación de una ilustración del infame libro de cumpleaños de Epstein, cuya existencia él había negado. Los podcasters de derecha Tucker Carlson y Candace Owens criticaron su estrategia.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes está llevando a cabo su propia investigación sobre Epstein y el martes citó a JPMorgan Chas. y a Deutsche Bank para que entreguen los registros financieros de Epstein.