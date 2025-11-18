Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Senado de EEUU aprueba publicar los archivos de Jeffrey Epstein

La presión política por el caso Epstein alcanzó un nuevo punto crítico después de que el Congreso aprobara, por abrumadora mayoría, la publicación de los archivos del financista, desafiando la resistencia inicial de Donald Trump y profundizando las tensiones internas en el Partido Republicano.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 19:45 hrs.

Trump Estados Unidos investigación justicia
<p>Senado de EEUU aprueba publicar los archivos de Jeffrey Epstein</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Carlos Peña y su interpretación del resultado del domingo: “Es un fracaso del Gobierno y del discurso que intentó expandir en la sociedad chilena”
2
Economía y Política

Tras cumbre de economistas, Quiroz se abre a modificar recorte fiscal de Kast: “Aquí no hay fetiches o cosas inamovibles”
3
Empresas

¿Por qué sigue la huelga en Latam? Empresa propuso a pilotos sueldos base de hasta $ 10 millones, pero acuerdo con sindicato se frustró por diferencias en reajuste anual
4
Mercados

Caso Sartor: CMF interpone multas históricas a exdirectores y exCEO de la AGF
5
Empresas

Alfredo Moreno, director de empresas: “Es positivo que avance una alternativa como la de Kast, alguien que está preocupado por el crecimiento”
6
Mercados

Bolsa chilena cae 1% al cierre en medio de pesimismo global y pierde el récord que siguió al resultado de las elecciones
7
Regiones

El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla por la expropiación de los terrenos
8
Mercados

El desplome de las criptomonedas desata alarmas en los mercados financieros: el bitcoin borró ganancias del año
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete