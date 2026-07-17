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Sexto día de contraataques entre Estados Unidos e Irán aleja posibilidad de un alto al fuego

Los ataques se han ampliado desde objetivos militares a infraestructura crítica, mientras crece el temor a que Washington y Teherán queden atrapados en una "espiral de escalada".

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 16:45 hrs.

Irán Estados Unidos guerra medio oriente estrecho de ormuz
<p>Trabajadores limpian este viernes los escombros alrededor de un puente dañado, tras los ataques aéreos estadounidenses llevados a cabo el día anterior, en la provincia de Hormozgan, Irán.</p>

Trabajadores limpian este viernes los escombros alrededor de un puente dañado, tras los ataques aéreos estadounidenses llevados a cabo el día anterior, en la provincia de Hormozgan, Irán.

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