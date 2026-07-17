Sexto día de contraataques entre Estados Unidos e Irán aleja posibilidad de un alto al fuego

Trabajadores limpian este viernes los escombros alrededor de un puente dañado, tras los ataques aéreos estadounidenses llevados a cabo el día anterior, en la provincia de Hormozgan, Irán.

Los ataques se han ampliado desde objetivos militares a infraestructura crítica, mientras crece el temor a que Washington y Teherán queden atrapados en una "espiral de escalada".

Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques el viernes, presionando al alza los precios del petróleo y haciendo aún menos probable un rápido retorno al frágil acuerdo de alto al fuego firmado el mes pasado.

Casi una semana de ataques y contraataques de ambas partes se ha expandido más allá de objetivos estrictamente militares para incluir puentes, servicios básicos e instalaciones portuarias. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, su sigla en inglés) confirmó que destruyó el jueves una torre de vigilancia en el puerto iraní de Chabahar, señalando que formaba parte de una cadena de puestos de vigilancia marítima a lo largo del golfo de Omán que Teherán utilizaba para rastrear y atacar embarcaciones comerciales.

El crudo Brent subió con fuerza el viernes, avanzando más de 3,5% hasta cotizar en torno a US$ 87 por barril, encaminándose a registrar su mayor alza semanal desde abril. Esto ocurrió tras un reporte de Axios que indicó que la administración Trump notificó a Israel que enviará más aviones de reabastecimiento al país, una posible señal de que las operaciones militares estadounidenses podrían ampliarse en los próximos días. El medio citó conversaciones con tres funcionarios de Estados Unidos e Israel.

Además de la torre del puerto, Estados Unidos atacó durante la noche seis puentes carreteros, según medios estatales iraníes. También hubo reportes separados de ataques contra la ciudad sureña de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear del país, y contra la provincia occidental de Lorestán. Asimismo, un petrolero vacío atracado en la isla de Kharg fue atacado nuevamente por Estados Unidos, después de haber sido alcanzado días antes, informaron medios iraníes.

Casi una semana de intensificación de los ataques ha despertado preocupaciones de que el acuerdo de alto al fuego, destinado a restablecer la navegación regular por el estrecho de Ormuz y establecer un proceso para conversaciones de paz de más largo plazo, haya llegado a su fin.

El Ministerio de Energía de Irán pidió a los hogares limitar el uso del aire acondicionado debido a que las provincias del sur enfrentan "calor extremo y ataques contra instalaciones de suministro eléctrico", informó la semioficial Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes (ISNA, su sigla en inglés).

Teherán respondió a los últimos ataques estadounidenses apuntando contra bases de Estados Unidos en Kuwait, Jordania y Bahréin -los tres países que han soportado la mayor parte de los contraataques de la República Islámica desde que los combates se intensificaron a comienzos de la semana pasada-, así como contra el archipiélago As Salamah, de Omán, ubicado sobre el estrecho.

Irán también atacó radares y aeronaves estadounidenses en Qatar, uno de los principales mediadores entre Washington y Teherán, según la agencia de noticias Tasnim.

En Kuwait, el Gobierno informó de ataques contra una planta desalinizadora y de generación eléctrica, con numerosas unidades de producción de energía dañadas.

En un discurso a la nación la noche del jueves, el Presidente Donald Trump volvió a presentar la situación en Medio Oriente como un éxito. Estados Unidos está "ganando en grande en Irán, y muy, muy pronto verán los frutos de ese esfuerzo", afirmó antes de centrar su atención en asuntos internos.

China y Pakistán manifestaron su preocupación por los acontecimientos e instaron tanto a Estados Unidos como a Irán a cesar las hostilidades y reanudar el diálogo.

El deterioro de las hostilidades aún está lejos de la magnitud observada en el punto más álgido de la guerra, en marzo y comienzos de abril. Entonces, Estados Unidos e Israel bombardeaban masivamente ciudades iraníes, mientras Teherán lanzaba miles de drones y misiles contra Estados árabes del Golfo e Israel.

Sin embargo, con Irán manteniendo los ataques marítimos e insistiendo en que todas las embarcaciones soliciten su autorización antes de navegar por el estrecho, existe una alta probabilidad de que ambas partes continúen escalando el conflicto, según Mehran Kamrava, profesor de Ciencia Política en el campus de la Universidad de Georgetown en Qatar.

Los ataques son "una señal ominosa de que vendrá más, y peor", dijo Kamrava a Bloomberg TV el viernes desde Doha. "Ninguna de las partes quiere ver esta escalada, pero ambas se han vuelto dependientes de una dinámica de escalamiento de la que ya no pueden salir. Este intercambio de ataques y contraataques es ahora muy peligroso por los daños a infraestructura crítica".

Además de intensificar los bombardeos sobre Irán, Estados Unidos volvió a bloquear sus puertos y eliminó una exención a las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní.

"Irán y Estados Unidos están ahora atrapados en una espiral de escalada, sin que ninguna de las partes esté dispuesta a retroceder", señalaron las analistas de Bloomberg Economics Becca Wasser y Dina Esfandiary. "La guerra ha sido costosa para Teherán. Pero su capacidad de presión sobre el estrecho es demasiado valiosa como para renunciar a ella".