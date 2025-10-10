Trump reactiva su ofensiva comercial: dice que no ve razones para reunirse con presidente Xi y amenaza con masivos aranceles a China
El mandatario estadounidense, que tenía programa una entrevista con su par chino en la proxima reunión de la APEC, reaccionó así a la decisión de Beijing de restringir las exportaciones de tierras raras y su negativa las demandas de EEUU para que abra su mercado de soja.
Noticias destacadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, desató una ola de volatilidad en los mercados este viernes luego de que dijera que no ve “razón” para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y amenazó con un “aumento masivo” de aranceles a los productos provenientes de China, citando recientes controles “hostiles” a las exportaciones de minerales de tierras raras.
“Debía reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay razón para hacerlo”, publicó Trump este viernes en redes sociales.
El mandatario agregó que una de las contramedidas que considera EEUU “es un aumento masivo de los aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos”, y añadió que “hay muchas otras contramedidas que, del mismo modo, están bajo seria consideración”.
El anuncio pone en duda no solo la agenda del viaje planeado de Trump a Asia —que incluía un encuentro con Xi a fines de este mes durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico—, sino también el futuro de las negociaciones sobre la negativa de China a comprar soja estadounidense, lo que ha golpeado a los agricultores de ese país.
Las bolsas revirtieron las alzas iniciales y la soja profundizó sus pérdidas tras la publicación de Trump, que anticipa nuevas tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.
La publicación sigue a una serie de medidas tanto de EEUU como de China que apuntan a restringir los flujos de tecnología y materiales entre ambos países, todo antes de la reunión prevista de los presidentes en Asia este mes.
En la acción más reciente, China impuso nuevas tarifas portuarias a los buques estadounidenses e inició una investigación antimonopolio sobre Qualcomm, tras nuevas restricciones a la exportación de materiales de tierras raras necesarios para numerosos productos de consumo.
Esta semana, el Ministerio de Comercio de China dispuso que los exportadores extranjeros de artículos que contengan incluso trazas de ciertas tierras raras deberán obtener una licencia de exportación, citando motivos de seguridad nacional. Algunos equipos y tecnologías para procesar tierras raras y fabricar imanes también estarán sujetos a controles, añadió el ministerio en un comunicado aparte.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos con proyecto de US$ 20 millones en La Florida
El grupo ligado a la familia Paulmann debutará con un edificio multifamily en un terreno contiguo a uno de sus centros comerciales ícono de Chile. "Esta iniciativa marca el ingreso de la compañía al negocio de renta residencial", señalaron a Diario Financiero desde Cenco Malls.
Alicia Hernández, inversionista de Sustainable Ocean Alliance y Seabird ventures: “El marco regulatorio en Chile es un incentivo para los inversionistas en climatech”
Durante la gira de ProChile en San Francisco, la inversionista mexicana explicó cómo operan los fondos evergreen y Seabirds y afirmó que el negacionismo climático en EEUU abre oportunidades para que se invierta en startups en otras regiones, como Latinoamérica.
Iván Marambio es reelegido como presidente de Frutas de Chile por tres años más
“Esta reelección representa un compromiso renovado con el desarrollo sostenible y competitivo de la fruticultura chilena. Nuestro desafío es seguir posicionando a Chile como un país confiable, innovador y de excelencia en los mercados internacionales”, aseguró Marambio.
Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
Se trataría de una sociedad de un miembro de la segunda generación de la familia. También busca comprar la cosecha de otro cultivo del vehículo por un total de US$ 2,6 millones.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete