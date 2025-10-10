Trump reactiva su ofensiva comercial: dice que no ve razones para reunirse con presidente Xi y amenaza con masivos aranceles a China

El mandatario estadounidense, que tenía programa una entrevista con su par chino en la proxima reunión de la APEC, reaccionó así a la decisión de Beijing de restringir las exportaciones de tierras raras y su negativa las demandas de EEUU para que abra su mercado de soja.

El presidente de EEUU, Donald Trump, desató una ola de volatilidad en los mercados este viernes luego de que dijera que no ve “razón” para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y amenazó con un “aumento masivo” de aranceles a los productos provenientes de China, citando recientes controles “hostiles” a las exportaciones de minerales de tierras raras.

“Debía reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay razón para hacerlo”, publicó Trump este viernes en redes sociales.

El mandatario agregó que una de las contramedidas que considera EEUU “es un aumento masivo de los aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos”, y añadió que “hay muchas otras contramedidas que, del mismo modo, están bajo seria consideración”.

El anuncio pone en duda no solo la agenda del viaje planeado de Trump a Asia —que incluía un encuentro con Xi a fines de este mes durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico—, sino también el futuro de las negociaciones sobre la negativa de China a comprar soja estadounidense, lo que ha golpeado a los agricultores de ese país.

Las bolsas revirtieron las alzas iniciales y la soja profundizó sus pérdidas tras la publicación de Trump, que anticipa nuevas tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

La publicación sigue a una serie de medidas tanto de EEUU como de China que apuntan a restringir los flujos de tecnología y materiales entre ambos países, todo antes de la reunión prevista de los presidentes en Asia este mes.

En la acción más reciente, China impuso nuevas tarifas portuarias a los buques estadounidenses e inició una investigación antimonopolio sobre Qualcomm, tras nuevas restricciones a la exportación de materiales de tierras raras necesarios para numerosos productos de consumo.

Esta semana, el Ministerio de Comercio de China dispuso que los exportadores extranjeros de artículos que contengan incluso trazas de ciertas tierras raras deberán obtener una licencia de exportación, citando motivos de seguridad nacional. Algunos equipos y tecnologías para procesar tierras raras y fabricar imanes también estarán sujetos a controles, añadió el ministerio en un comunicado aparte.