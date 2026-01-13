Trump insta a los iraníes a seguir protestando y dice que "la ayuda está en camino"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los iraníes a continuar las protestas contra el régimen del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, mientras grupos activistas advirtieron que miles de personas podrían haber muerto en más de dos semanas de disturbios violentos.

"¡SIGAN PROTESTANDO! ¡TOMEN SUS INSTITUCIONES!", publicó Trump en Truth Social este martes, anunciando la cancelación de todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen las matanzas de manifestantes. "LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", añadió, sin especificar qué significaba.

La agencia de noticias Human Rights Activists (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que al menos 2 mil personas han muerto en el levantamiento iraní, lo que la convierte en la ola de protestas más mortífera en la República Islámica en décadas y la amenaza más severa hasta ahora para el Gobierno de Jamenei.

De los muertos, 1.850 eran manifestantes, 135 estaban afiliados al Ejecutivo, nueve eran niños y nueve eran otros civiles que no participaban en las protestas, dijo HRANA.

El grupo iraní de derechos humanos Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, advirtió previamente que el riesgo de ejecuciones masivas y extrajudiciales de manifestantes es extremadamente grave. La organización indicó que un manifestante, Erfan Soltani, de 26 años, podría ser ejecutado el miércoles, menos de una semana después de su arresto en la ciudad de Fardis.

El IHR dijo que el número de muertos podría ser de más de 6 mil.

La preocupación por la magnitud de las muertes aumenta a medida que Trump intenta aislar aún más a Teherán por la violencia. Su llamado a los manifestantes para que continúen su campaña -que comenzó a finales del año pasado por el aumento del coste de la vida antes de intensificarse drásticamente- siguió a su decisión del lunes de imponer un arancel del 25% a los productos de países que "hacen negocios" con Irán.

Esto podría afectar a una serie de países que tienen relaciones comerciales con la República Islámica, encabezados por China, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

"Últimos días"

El canciller alemán, Friedrich Merz, predijo que la República Islámica está en sus “últimos días” y “efectivamente acabada”, según comentarios del martes durante una visita a la India.

El gobierno de Irán no ha proporcionado ninguna cifra sobre muertes de civiles y la emisora estatal, que tiene un monopolio efectivo sobre los servicios de noticias nacionales, ha repetido las afirmaciones oficiales de que "terroristas y alborotadores" mataron a decenas de fuerzas de seguridad en medio de un continuo apagón de Internet.

En un video verificado por la BBC, proveniente de una morgue en las afueras de Teherán, se pueden ver al menos 180 cadáveres. HRANA informó que casi 17 mil personas fueron detenidas en relación con las protestas.

Un video, supuestamente grabado desde el centro de Teherán, cerca de la plaza Enghelab, donde se han celebrado manifestaciones progubernamentales, parecía mostrar a cientos de manifestantes coreando consignas contra Jamenei durante la noche del lunes. Otro video mostraba a manifestantes reunidos en el principal cementerio de Teherán, coreando consignas.

Los disturbios en Irán se intensificaron drásticamente desde el jueves hasta el fin de semana, congregando a cientos de miles de personas en las calles para exigir la caída de Jamenei. A pesar de la represión generalizada y las manifestaciones organizadas por el Estado para protestar contra los disturbios, aún no está claro cuánto durará la calma proclamada por las autoridades, mientras que las causas subyacentes de las protestas siguen sin resolverse.

El canal estatal IRIB News informó el martes que las autoridades habían incautado “un gran cargamento de equipos electrónicos utilizados para espionaje y sabotaje”, incluidos lo que en las imágenes parecían ser kits Starlink.

El martes, los sitios web de seguimiento de divisas mostraron que el rial se cotizaba a alrededor de 1,45 millones por dólar estadounidense, aproximadamente el mismo nivel que inicialmente desató las protestas entre los comerciantes en Teherán el 28 de diciembre. La inflación galopante ha hecho que sea cada vez más difícil para millones de iraníes comprar alimentos básicos, y es poco probable que una ayuda de US$ 7 a los hogares alivie el costo de la vida.

El grupo NetBlocks, que monitorea la conectividad global a internet, anunció el martes que el apagón nacional de internet en Irán había entrado en su quinto día, dejando a millones de personas sin acceso a los servicios globales en línea. Según informes, algunos ciudadanos pudieron realizar llamadas internacionales desde la mañana del martes.

Starlink

Trump ha recurrido a Starlink (que algunos iraníes ya utilizan, a pesar de estar prohibido en el país) para ayudar a restablecer la comunicación.

Conectar a Irán a internet mediante el servicio de Elon Musk no será fácil. Poseer una terminal Starlink es ilegal, por lo que el equipo tendría que introducirse de contrabando. El ejército también está trabajando para bloquear Starlink y está buscando a cualquier usuario, según Amir Rashidi, director de derechos digitales y seguridad del grupo de derechos humanos en internet Miaan Group.

Un número no especificado de manifestantes han sido llevados a los tribunales y acusados de “moharabeh” (tomar las armas para causar miedo), lo que según el código penal islámico de Irán conlleva la pena de muerte, informó el martes el medio semioficial de noticias Tasnim, citando al fiscal jefe de Teherán.

En una breve declaración en video el martes, Reza Pahlavi, hijo del ex Sha de Irán, instó a los trabajadores de la industria de las telecomunicaciones, sin dar más detalles, a "apuntar" a la infraestructura de información del país para restaurar el acceso internacional a Internet.