Ley de Pago a 30 días y digitalización, las prioridades de la subsecretaria de Economía

La agenda de la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen (32), por estos días está a mil. El anuncio del salario mínimo requirió ajustes, lo que implicó que participara en una serie de reuniones con representantes de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) para lograr un acuerdo en torno a un subsidio, que finalmente cerró en $ 22.000 por trabajador y que está en tramitación.

Ya con más tiempo y desde el piso 11 del Ministerio de Economía, nos dice que las prioridades de su gestión en el corto y mediano plazo están claras: empujar un nuevo proyecto de Ley de Pago a 30 días, mejorar el acceso a crédito de las PYME y aumentar la participación de este segmento en las compras públicas.

“A raíz de la información que se recopiló el año pasado en todas las regiones, surgió una hoja de ruta con una visión comunitaria y una territorial que va a tener tres ejes: una digitalización personalizada, una digitalización en red y una digitalización con visión de futuro”.

Urgencias que nacieron incluso antes de llegar al Gobierno en instancias previas de reunión con el sector, y que hoy buscan trabajar en conjunto, afirma.

Pero su agenda no sólo apunta a las pequeñas y medianas empresas, le interesa sumar a las microempresas y cooperativas, sectores “que tradicionalmente han salido de las políticas, pero como ministerio queremos darle un impulso sustantivo. La asociatividad es clave para abordar temas como la economía circular o la soberanía alimentaria”, dice.

Una de las primeras tareas que abordará es el pago a 30 días, tema que ha sido recurrente en las conversiones con los representantes del sector. Adelanta que en las próximas semanas en conjunto con el Consejo Consultivo -donde participan representantes del sector PYME- empezará a trabajar en un proyecto de ley para modificar o reemplazar la actual Ley de Pago a 30 días, que “no está siendo efectiva”, dice.

También tiene proyectos de largo plazo que apuntan a mejorar la competitividad y productividad de las MiPyme, donde la digitalización jugarán un rol importante.

Política de datos

-Uno de los principales problemas que dejó en evidencia la pandemia, es la falta de datos en torno a las PYME que permitieran focalizar las políticas públicas. ¿Qué planes hay?

-Estamos pensando cuál es la mejor manera de avanzar con mayor rapidez, pero proyectando una política de datos más de largo plazo que nos permita empezar a recopilar, por ejemplo, información de MiPymes a nivel territorial las que también manifiestan brechas y heterogeneidad que muchas veces el dato agregado no muestra. Y eso es clave para la digitalización, porque no se puede diseñar una política a nivel nacional, se necesita ir a la necesidad particular de cada negocio y territorio. Y para eso los datos son fundamentales.

Estamos trabajando con premura para ver de qué manera tener hoy una mejor coordinación entre organismos del Estado, y a nivel interno como ministerio, en coordinación con Corfo y Sercotec (Servicio de Cooperación Técnica), pero necesitamos una coordinación con otros organismos públicos que tienen información muy importante, como el Servicio de Impuestos Internos y el seguro de cesantía, fundamentales para tener esta caracterización pospandemia.

-¿Dónde están las principales brechas de digitalización?

-De la conversación con las MiPymes en el Consejo Consultivo surgió un comité técnico para una agenda de mediano y largo plazo de competitividad, productividad y acceso a mercados, donde la digitalización es fundamental. El plan de digitalización que se venía haciendo en los años anteriores respondía a tres principales preguntas: cómo hacer que las MiPymes vean los beneficios de la digitalización; cuál es la oferta de políticas públicas sobre digitalización; y la tercera es la adopción tecnológica. En este último eje se ven las mayores brechas. A raíz de la información que se recopiló el año pasado en todas las regiones, surgió una hoja de ruta con una visión comunitaria y una territorial que va a tener tres ejes: una digitalización personalizada, una digitalización en red y una digitalización con visión de futuro.

Las MiPymes tienden a digitalizar, por ejemplo, el marketing, pero no la gestión interna del negocio. Tampoco la ciberseguridad, porque no ven que beneficie las ventas, pero sabemos que sí. Por lo tanto, también tenemos una labor de información y de generar buenas políticas públicas que puedan hacer entender desde un ecosistema de la información cómo la digitalización hoy también tiene que pensarse de manera más sistémica, más integral.

Un “Digitaliza tu PYME 2.0”

En el gobierno anterior se lanzó el programa “Digitaliza tu Pyme”, para acelerar la comprensión y adopción de tecnologías de las PYME en un escenario donde el Covid-19 y las cuarentenas, amenazaban con dejarlas de lado.

Según datos actuales, este programa pasó de 20.000 servicios de digitalización en 2019 a más de 400.000 en 2021.

-¿Cómo evalúa el programa Digitaliza tu Pyme?

-Gran parte de ese programa se efectuó durante la pandemia y vino de la mano con un aumento explosivo en la oferta de políticas públicas y privadas sobre herramientas, digitalización, capacitaciones, provisión tecnológica, por ejemplo, de tablets, celulares que respondió a un momento coyuntural, que permitió, por supuesto, cerrar brechas que eran importantes, pero que hoy nos exigen tomar eso y adaptarlo a la nueva situación económica, a la nueva situación también del gobierno.

-¿Van a reformular o rediseñar el programa?

- Lo vamos a fortalecer en las líneas que mencionaba. Esta hoja de ruta que se deriva de la información que fue recopilada el año anterior, tiene estos tres ejes de digitalización, personalizada, en red e inteligente. La primera, tiene como sentido que el foco de la digitalización esté en la necesidad de la MiPyme y no en la naturaleza de la tecnología, tenemos que entender cuál es la necesidad del negocio, su proyección de escalamiento y ahí ver de qué manera hoy la oferta tecnológica realmente puede hacer un match con eso.

Estamos trabajando en una plataforma más unificada de toda la oferta programática, de tal manera que podamos tener en un mismo espacio las capacitaciones, la adopción tecnológica más particular según el grado de madurez de la MiPyme, y según el grado de la necesidad del negocio ofrecer programas más personalizados para avanzar en la adopción tecnológica.

- ¿Va a haber algún cambio metodológico? Por ejemplo, grupos que acompañen un poco a la MiPyme durante su crecimiento y transformación digital?

-A través del Centro de Desarrollo de Negocios de Sercotec, estamos viendo entregar capacitaciones más particulares para que este acompañamiento no sea solo la entrega de la plataforma. Y eso también va a ser un desafío bien interesante. Por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con micro emprendedoras de la zona norte de Santiago, mujeres de 50 a 60 años que no están formalizadas de hecho, y que cuando les comenté lo de la plataforma, me dijeron ´esto suena muy bien, pero nosotros todavía no sabemos cómo usar bien un celular´ y eso es tremendo.