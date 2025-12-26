Las criptomonedas más disparadas en los últimos 12 meses

El año se acerca a su fin en el mercado cripto con un leve saldo negativo en el bitcoin. Pero 2025 depara también subidas de triples y hasta cuádruples dígitos en algunas de las 100 mayores criptomonedas.

Por primera vez en su historia el bitcoin está a punto de cerrar un año con un balance prácticamente plano. Desde sus inicios, cada ejercicio ha concluido con grandes oscilaciones, superiores en todos los casos al 30%. Este año 2025 será una excepción. La cripto va camino de completar el ejercicio con cambios inferiores a los dobles dígitos.

La mayor madurez de la criptomoneda más popular modera sus movimientos, al menos en mayor medida que en las “altcoins”. Las criptomonedas alternativas registran niveles de volatilidad mucho más elevados que el bitcoin, de ahí también que tanto las subidas como las bajadas puedan ser más contundentes.

El comportamiento del bitcoin marca la pauta en el sesgo mayoritariamente negativo que arroja 2025 en el mercado de estas divisas. Sin embargo, el ejercicio que está a punto de finalizar depara una significativa representación de excepciones claramente alcistas.

Entre las 100 mayores criptomonedas por capitalización una (pippin) supera los cuatro dígitos de subidas, tres (ZCash, monero y OKB) sobrepasan la barrera del 100%, y dos (tether gold y pax gold) logran revalorizaciones superiores al 70%.

Pippin

La “memecoin” de reciente creación se ha convertido en una de las grandes revelaciones y estrellas del mercado cripto en 2025. El token lanzado sobre la blockchain de solana a comienzos de este mismo año ha explotado al alza en medio de una fiebre inversora que ha disparado un 6.040% su cotización.

Pippin, con estas subidas muy superiores a los cuatro dígitos que protagoniza este año, ha captado parte de las desinversiones que han registrado las dos mayores “memecoins”, dogecoin (-60%) y shiba inu (-66%).

A pesar de la verticalidad de su rally, la capitalización de pippin se limita a unos US$ 485 millones, en el puesto 84º del ránking de las mayores criptomonedas.

ZCash

La criptomoneda se ha afianzado como uno de los más populares entre los tokens de privacidad, desarrollado a partir de una tecnología y ciencia computacional enfocada en obtener seguridad de alto nivel.

Los inversores han respaldado este enfoque a través de una oleada de compras en el token. ZCash se dispara un 640% desde el inicio del año.

Este rally impulsa a ZCash al puesto 17º del ránking de las mayores criptomonedas, al alcanzar una valoración de US$ 6.785 millones.

Monero

La criptomoneda de dinero electrónico y pagos supera también con creces los triples dígitos de revalorización en 2026. La plataforma está ideada para permitir pagos rápidos y de bajo coste hacia cualquier parte del mundo.

El incesante goteo de compras en la cotización de monero se ha traducido en una revalorización del 122% en lo que va de año.

Fruto de este rally, monero asciende al puesto 14º del ránking de las mayores criptomonedas, con una capitalización de US$ 7.920 millones.

OKB

El token de OKX, una de las mayores plataformas de negociación cripto del mundo, afronta la recta final del año con una revalorización superior también a los triples dígitos.

Los inversores han impulsado con sus compras la cotización de OKB, hasta el punto de dispararse un 120% a falta de una semana para el cierre de 2025.

El crecimiento de OKB sitúa el token en el puesto 36º del ránking cripto, con una capitalización de US$ 2.267 millones.

Tether gold

La fiebre del oro vivida en 2025 ha situado a las criptomonedas vinculadas al oro entre las más disparadas de todo el mercado cripto. Tether gold es el token digital que representa el oro físico desarrollado por el gigante cripto Tether, la mayor empresa de stablecoins.

La cotización de tether gold replica así la revalorización del 70% que registra el oro en el acumulado de 2025.

El auge del oro en este ejercicio ha aupado a tether gold al puesto 41º del ránking cripto, con una capitalización de US$ 1.700 millones.

Pax Gold

El rally del oro es también el detonante del auge vivido este año por pax gold, el token digital de Paxos respaldado por oro físico.

Al igual que tether gold, pax gold replica el 70% de rally que registra la cotización del oro en 2025.

El resultado de esta escalada es una capitalización que asciende a US$ 1.608 millones, una cifra que sitúa a pax gold en la posición 46º del ranking cripto.