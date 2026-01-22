AFP salen a comprar más acciones de Falabella para asegurar un director en la próxima junta

El grupo Bethia vendió el 0,498% de la firma en US$ 89,2 millones. ¿Los compradores? Corporativos más administradoras de fondos de pensiones, que buscarían tener los títulos suficientes para elegir a un miembro de la mesa o, como alternativa, aliarse con algún fondo.

Una nueva compraventa de acciones de Falabella se registró esta semana. El vendedor fue el grupo Bethia, que se desprendió del 0,49% de la firma, recaudando US$ 89,2 millones.

Conocedores de la transacción aseguran que los compradores fueron inversionistas corporativos y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los que, con esta operación buscarían asegurar tener los votos suficientes para elegir a un director en la próxima junta de accionistas del conglomerado en abril próximo.

El cambio en el gobierno corporativo que se avecina en Falabella hoy se ve menos friccionado, en comparación a la tensión interna que se dio tras la pandemia. Todo, gracias a los mejores resultados que ha evidenciado el grupo, que ya recuperó su grado de inversión en su clasificación de riesgo que había perdido en 2023.

Pese a todo, los principales accionistas (las cuatro ramas del clan Solari, además de los Del Río, Juan Cuneo y Sergio Cardone, que hasta el año pasado tenían un pacto controlador), quieren asegurar tener representación en el directorio del holding, de nueve miembros, y que actualmente es presidido por Enrique Ostalé.

Dentro de este grupo también entran las AFP, que llegaron a tener más del 10% de Falabella hace unos años.

Según las últimas estadísticas de la Superintendencia de Pensiones al cierre de diciembre del año pasado, las administradoras tenían el 6,03% del retailer, a lo que se deberá sumar el porcentaje que adquirieron esta semana.

Hay quienes dicen que con la participación que poseen, las AFP podrían nominar un director en abril próximo, y con la nueva compra, buscarían asegurar ese sillón.

Un conocedor de la interna de Falabella sostiene que el décimo principal accionista del grupo no le gana a las AFP. Y no hay nadie al que le sobre un porcentaje de acciones que sea mayor al de las administradoras.

Hace casi dos años, las AFP lograron elegir a Andrés Roccatagliata como director independiente en la compañía, y sería una opción de que se mantenga en el consejo con sus votos.

Pero hay voces dentro de las mismas AFP que ponen en duda que su porcentaje actual les dé para nombrar a un directivo en Falabella, pues para conseguirlo se requiere al menos 8,5% de la propiedad. En ese caso, dicen personas al tanto, podrían aliarse con algún fondo para tener los votos suficientes.

“Sí o sí vamos a lograr tener un director”, dice una fuente ligada a una AFP, que pide reserva de su identidad.

El papel de los excontroladores

Hasta ahora, el único confirmado oficialmente como director de Falabella es Juan Pablo Del Río, quien se sumará al consejo una vez que se produzca la renovación que viene en abril.

Hace unas semanas, su hermano José Luis Del Río Goudie hizo público que dejaría esa mesa directiva en esa fecha, y que sus hermanos y sus respectivas familias habían decidido votar por Juan Pablo Del Río en la próxima elección.

Aunque hoy los hermanos están separados tras la disolución de Dersa, los Del Río -en su conjunto- poseen en torno al 14,56% de la propiedad de Falabella, por lo que tienen votos de sobra para lograr juntos aquella nominación. De hecho, el propio José Luis Del Río anunció que “con las acciones restantes” apoyarán a otros candidatos.

Las ramas que integran los Solari Donaggio, el Grupo Auguri (Cecilia Karlezi) y Corso (Cortés Solari) suman en conjunto poco más del 35% del accionariado de Falabella, por lo que tendrían garantizado cuatro cupos del directorio.

Así, si se descuentan los nombres que cada uno designaría -hoy los integrantes del directorio de cada uno de estos grupos son Carlo Solari, Cecilia Karlezi y Juan Carlos Cortés Solari-, les queda un cuarto cupo que llenar, que es el que actualmente ocupa el brasilero Germán Quiroga, un independiente que fue apoyado en la pasada elección, especialmente por Carlo Solari.

En ese cupo estas tres ramas de accionistas nominarían ahora a Fernando De Peña, exCEO de Mall Plaza, y quien además asumiría como nuevo presidente de Falabella.

El grupo Liguria (Cúneo Solari) ya ostenta por sí mismo el 9,2% del conglomerado, tras una reciente compra del 0,29%%, por lo que tiene votos para seguir nombrando a Paola Cúneo, que ha sido la representante en la mesa de Falabella de esta familia cuando salió de ella el patriarca Juan Cúneo.

Las familias Müller y Fürst -que decidieron vender parte de sus acciones en Mall Plaza para adquirir papeles en su matriz, Falabella- ya acumularían en conjunto en torno al 8,5% del retailer, lo que les permitiría nombrar un director, sin necesidad de votos de terceros por rebalse.

Los votos clave

Así las cosas, de los nueve cupos del directorio, ocho están asegurados: Carlo Solari, Cecilia Karlezi, Juan Carlos Cortés, Fernando de Peña, Tomás Müller, Paola Cúneo, Juan Pablo del Río, y el candidato que nominen las AFP.

¿Quién será el noveno integrante de la mesa? Hay dos clanes que fueron miembros del pacto controlador concluido el año pasado que hoy tienen participaciones menores que los anteriores. Uno es Bethia, la rama de Carlos y Andrea Heller y su madre Liliana Solari, que con la venta del 0,49% realizada esta semana manejan el 4,6% de Falabella.

La otra es la familia liderada por Sergio Cardone, que ostenta el 2,38% de Falabella y que ya había salido de la mesa en 2023, cuando se produjeron los cambios y el ingreso del brasilero Quiroga.

A eso habría que sumar las acciones sobrantes que le quedan a los Del Río y a los Cúneo, una vez elegido a su director.

La duda, entonces, es hacia dónde irán todos esos votos, y si unirán fuerzas para conseguir un director, que eventualmente podrían ser los actuales directores Enrique Ostalé, Alfredo Moreno, o quien ellos decidan.