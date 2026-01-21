Bethia vuelve a vender acciones de Falabella, levanta casi US$ 90 millones y reduce a menos de 5% su participación

La cantidad de acciones vendidas es similar a la de julio del año pasado, cuando se produjo el anterior insider trading de Bethia. Todas estas liquidaciones vienen después de que se terminara el pacto controlador.

Bethia nuevamente salió a liquidar un gran paquete de acciones de Falabella en la Bolsa de Santiago.

El vehículo de inversiones de los Heller Solari ofreció este martes 12,5 millones de títulos, equivalentes a 0,5% del patrimonio de la compañía, con lo que recaudó $ 79.375 millones y su participación bajó a aproximadamente 4,6% del total.

La cantidad de acciones vendidas es similar a la de julio del año pasado, cuando se produjo el anterior insider trading de Bethia. Todas estas liquidaciones vienen después de que se terminara el pacto controlador.

