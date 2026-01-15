Paola Cúneo compra más de US$ 50 millones en acciones de Falabella y eleva a 9,2% su participación en el holding
La directora del grupo minorista adquirió 7,2 millones de acciones con la intermediación de JPMorgan. Fue la mayor transacción de un insider de Falabella en mercado abierto desde julio del año pasado, aunque como insider de Mallplaza, el clan Fürst reportó una compra mayor en diciembre.
Noticias destacadas
En su calidad de directora de Falabella, Paola Cúneo Queirolo informó una significativa compra de acciones de la compañía.
Cúneo desembolsó $ 46.800 millones para hacerse con 7,2 millones de acciones de Falabella este miércoles, a través de la sociedad Inversiones y Rentas Liguria, y con la intermediación de la corredora de bolsa de JPMorgan, según un reciente informativo de la Bolsa de Santiago.
Este paquete accionario representa un 0,29% del total de la propiedad del retailer, y con ello la participación directa e indirecta de Cúneo asciende a 9,2% del total.
Miembro del grupo Liguria, uno de los siete que integraban el extinto pacto controlador del conglomerado, Cúneo venía de realizar una pequeña venta de acciones de la empresa en septiembre del año pasado, a través de Inversiones Santa Victoria.
Falabella ha tenido en los últimos años fuertes movimientos de insiders, entre los que destacan ventas de antiguos miembros del pacto y compras por parte de las familias Müller y Fürst, sus socios minoritarios en la propiedad de Mallplaza.
Según el registro de la Comisión para el Mercado Financiero, la de este miércoles fue la mayor transacción de un insider de Falabella en mercado abierto desde julio del año pasado, que fue cuando Bethia les vendió más de 12 millones de acciones a los Del Río, Cúneo y Cardone. Aunque como insider de Mallplaza, el clan Fürst reportó una compra mayor en diciembre.
En abril comenzará la temporada de juntas de accionistas, y el holding minorista llamará a la elección de un nuevo directorio, la primera posterior a la no renovación del pacto controlador que data de principios del milenio.
Falabella cotiza actualmente en sus mayores precios de la historia, según una serie de Bloomberg ajustada por dividendos. La acción subió 83% en un 2025 de ganancias extraordinarias para la bolsa chilena en general, y acumula leves alzas en el curso de este nuevo año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Cómo se preparan las empresas chilenas para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas? Estas son cuatro estrategias clave
El 1 de diciembre próximo se acaban los dos años de plazo que se dispusieron para que, los distintos estamentos públicos y privados que trabajan con estos insumos, adecúen sus procesos internos a la normativa.
Sala cuna: se intensifican las negociaciones, pero nuevas indicaciones complican el futuro del proyecto
Ayer el Gobierno recibió el nuevo paquete de modificaciones elaborado por Chile Vamos. Desde las organizaciones sociales también están desplegando conversaciones para acelerar la tramitación de la propuesta.
María “Cuky” Pérez: “Más que enseñar a usar ChatGPT, lo importante es entender cómo funcionan y cómo han sido creados”
La experta en ciencia de datos y exejecutiva de Airbnb y Shopify, en su exposición en el Congreso Futuro abordó cómo los algoritmos influyen en lo que las personas "ven, compran y deciden".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete