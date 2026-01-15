Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Paola Cúneo compra más de US$ 50 millones en acciones de Falabella y eleva a 9,2% su participación en el holding

La directora del grupo minorista adquirió 7,2 millones de acciones con la intermediación de JPMorgan. Fue la mayor transacción de un insider de Falabella en mercado abierto desde julio del año pasado, aunque como insider de Mallplaza, el clan Fürst reportó una compra mayor en diciembre.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 15 de enero de 2026 a las 12:56 hrs.

Acciones FALABELLA mercados locales mercado bursatil Benjamín Pescio
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

"Hay una realidad, tenemos pocos recursos": Kast empieza a sincerar señales de austeridad de cara a su llegada a La Moneda
2
Mercados

Banco Central reconoce error de un informante en dato del mercado de divisas: no hubo un fuerte desarme de la posición extranjera contra el peso chileno
3
Mercados

Paola Cúneo compra más de US$ 50 millones en acciones de Falabella y eleva a 9,2% su participación en el holding
4
Empresas

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez se asocia con Territoria para desarrollar proyecto en emblemática esquina de Las Condes
5
Empresas

¿Quién es la gigante china que hacía los túneles de la Línea 7 y cuyo contrato fue terminado por Metro?
6
Mercados

Saieh vuelve a vender acciones de SMU en la bolsa: recaudó más de US$ 3 millones
7
Empresas

Corte de Rancagua confirma sentencia contra Punta Puertecillo, pero reduce multa de US$ 45 millones a solo $ 18 millones
8
Regiones

“Fue un accidente de alto potencial”: a un mes de incendio en ducto de Enap Magallanes presidenta de sindicato sigue preocupada por gestión de infraestructura crítica
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete