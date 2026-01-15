Paola Cúneo compra más de US$ 50 millones en acciones de Falabella y eleva a 9,2% su participación en el holding

La directora del grupo minorista adquirió 7,2 millones de acciones con la intermediación de JPMorgan. Fue la mayor transacción de un insider de Falabella en mercado abierto desde julio del año pasado, aunque como insider de Mallplaza, el clan Fürst reportó una compra mayor en diciembre.

En su calidad de directora de Falabella, Paola Cúneo Queirolo informó una significativa compra de acciones de la compañía.

Cúneo desembolsó $ 46.800 millones para hacerse con 7,2 millones de acciones de Falabella este miércoles, a través de la sociedad Inversiones y Rentas Liguria, y con la intermediación de la corredora de bolsa de JPMorgan, según un reciente informativo de la Bolsa de Santiago.

Este paquete accionario representa un 0,29% del total de la propiedad del retailer, y con ello la participación directa e indirecta de Cúneo asciende a 9,2% del total.

Miembro del grupo Liguria, uno de los siete que integraban el extinto pacto controlador del conglomerado, Cúneo venía de realizar una pequeña venta de acciones de la empresa en septiembre del año pasado, a través de Inversiones Santa Victoria.

Falabella ha tenido en los últimos años fuertes movimientos de insiders, entre los que destacan ventas de antiguos miembros del pacto y compras por parte de las familias Müller y Fürst, sus socios minoritarios en la propiedad de Mallplaza.

Según el registro de la Comisión para el Mercado Financiero, la de este miércoles fue la mayor transacción de un insider de Falabella en mercado abierto desde julio del año pasado, que fue cuando Bethia les vendió más de 12 millones de acciones a los Del Río, Cúneo y Cardone. Aunque como insider de Mallplaza, el clan Fürst reportó una compra mayor en diciembre.

En abril comenzará la temporada de juntas de accionistas, y el holding minorista llamará a la elección de un nuevo directorio, la primera posterior a la no renovación del pacto controlador que data de principios del milenio.

Falabella cotiza actualmente en sus mayores precios de la historia, según una serie de Bloomberg ajustada por dividendos. La acción subió 83% en un 2025 de ganancias extraordinarias para la bolsa chilena en general, y acumula leves alzas en el curso de este nuevo año.