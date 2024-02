Bancos chilenos en Perú cierran 2023 con pérdidas y trazan estrategias para revertir las cifras

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El año pasado no fue un período fácil para los bancos chilenos presentes en Perú. En el vecino país operan Banco Falabella, Banco Ripley y Bci, que si bien tienen diferentes estrategias de negocios, todos cerraron en rojo el ejercicio, con pérdidas totales por US$ 33,8 millones.

¿Qué pasó? Según la clasificadora Apoyo & Asociados, una serie de factores afectaron a la economía y al sector financiero peruano: las protestas sociales de inicios de 2023, el alza en la inflación, menor inversión privada y una mayor tasa de referencia, entre otros.

Falabella

Banco Falabella Perú terminó con pérdidas de US$ 11,8 millones, de acuerdo con los datos de la Superintendencia del ramo del vecino país. El resultado contrasta con las ganancias de a US$ 4,4 millones en 2022.

La entidad explicó que estas cifras respondieron “a un deterioro de la cartera de créditos, y a una subida del costo de fondo, debido al aumento de la tasa de referencia del Banco Central”.

Con miras a 2024, el banco aseguró que están tomando medidas para mejorar la calidad de la cartera, en línea con su apetito de riesgo, y generando eficiencias en la operación. Añadieron que continuarán profundizando su estrategia digital.

Las fichas de Ripley

Mientras que Banco Ripley Perú finalizó el año con pérdidas de US$ 21,2 millones. La cifra es mayor a los números rojos de 2022, que llegaron a US$ 4,7 millones.

El gerente general de la compañía, Paul Fiedler, explicó a DF que 2023 “fue un año desafiante por el contexto económico mundial que impactó en el consumo, los niveles de riesgo y el aumento del costo de fondos, entre otros factores”.

Para hacer frente a este panorama, trazaron un plan de eficiencia con reducción de gastos, pero “manteniendo el foco en el cliente y desplegando nuestra estrategia enfocada en la principalidad, lanzando nuevos productos y acercándonos a nuevos segmentos de personas y profundizando nuestra relación con la cartera actual”, dijo Fiedler.

El último reporte de Moody’s -que se publicó en septiembre del año pasado- sostuvo que si bien la firma mejoró su fondeo, el fortalecimiento patrimonial y su proceso de transformación digital, aún uno de sus retos pendientes es controlar el incremento en los niveles de morosidad.

El CEO de Banco Ripley Perú es optimista para 2024 y proyectó que habrá “un entorno de negocios más favorable que podría desarrollarse este año, ya que se prevé una disminución en la inflación, un aumento en la capacidad adquisitiva de los peruanos y una reducción gradual en las tasas de interés”.

Complementó que “se proyecta un buen desempeño en los principales sectores económicos del país. En definitiva, estas mejores señales en la economía, junto a todos los avances que ha tenido el banco, nos permitirán desplegar nuestro potencial y obtener mejores resultados”.

El arranque de Bci

En julio de 2022, Bci arribó a Perú con el objetivo de expandir sus operaciones más allá de Estados Unidos y Chile.

En 2023, la firma cerró el año con pérdidas por US$ 837 mil. La cifra es menor respecto a las pérdidas informadas en 2022, las que llegaron a US$ 5,4 millones.

“En 2023, a pesar de que la economía peruana se contrajo, la cartera local del banco creció, alcanzando un total de 928 millones de soles (US$ 239 millones). Si consideramos la cartera off shore administrada por Bci Perú, se alcanza un saldo de colocaciones de US$ 996 millones, dijo a DF el gerente de Desarrollo Corporativo y Estrategia Internacional de Bci, Eduardo Nazal.

Agregó que “el buen resultado en colocaciones, sumado a una buena gestión de Tesorería permitió que Bci obtuviera un margen bruto de US$ 16,6 millones. Adicionalmente, gracias a una política de eficiencia, el año cerró con un resultado operacional (resultado antes de impuestos y provisiones) de US$ 3,8 millones”.

Además, afirmó que la entidad provisionó US$ 4 millones que, con la adición de los impuestos, explican la caída de US$ 300 mil. “Este es un resultado que pone a Bci Perú muy cerca al punto de equilibrio, el cual se debería de lograr el primer trimestre de 2024”, aseguró.

Sobre los planes para este ejercicio, indicó que el objetivo es crecer en banca corporativa y grandes empresas para alcanzar en 2026 colocaciones por US$ 3.000 millones. “Un reto importante será incrementar la participación de mercado en operaciones de financiación estructurada, infraestructura y productos sindicados, que faciliten la inversión en capital fijo de las empresas y de esta manera contribuir al desarrollo del país”, dijo.