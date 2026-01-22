Bancos y fintech reducen tasas de retorno de cuentas remuneradas por condiciones de mercado

Las cuentas remuneradas de fintech y bancos se han instalado como una opción de ahorro entre los clientes del sector financiero ya que ofrecen retornos a los usuarios por mantener recursos en este producto.

Sin embargo, en los últimos meses la tasa de rentabilidad anual ofrecida ha experimentado una baja debido al escenario macroeconómico local e internacional.

En diciembre de 2025, la cuenta de Machbank de Bci, conocida como “Ahorro 24/7” ajustó la tasa de retorno desde 6% a 5% anual. Lo mismo ocurrió con la cuenta “premium”, cuya tasa cayó desde 7% a 5,5% anual. El chief product officer de la fintech, Felipe Daiber, explicó que la baja responde “a una adecuación al escenario macroeconómico y a la evolución de las condiciones de mercado”.

A pesar de eso, indicó que el producto ha sido bien recibido por sus clientes, “el número de cuentas activas aumentó en más de 50%, y el crecimiento de los activos administrados superó el 500% en comparación con el año anterior”.

La oferta de la competencia

El panorama de Tenpo es similar. Actualmente, según la aplicación, su cuenta remunerada ofrece una rentabilidad anual de 4,4%, pero durante el año pasado tenía una retorno de 6%.

En tanto, la fintech uruguaya Prex, que opera su cuenta remunerada “cuentasa”, en 2025 tenía una rentabilidad cercana a 4,3% en pesos y 3,7% en dólares con devengo diario, explicó el country manager, Ignacio Nina.

Sin embargo, en noviembre de 2024, la rentabilidad ofrecida era de 5,2%. De acuerdo con Nina, los saldos de los usuarios se invierten en un fondo money market operado por BTG Pactual y administrado por Vector Capital Corredores de Bolsa. Actualmente, la cuenta tiene más de 200 mil usuarios.

Por su parte, Mercado Pago ofrece una rentabilidad anual de 4,3% y el dinero es invertido en cuotas de fondos mutuos de BICE AGF. En el caso de la cuenta “Más digital” de Banco Consorcio, hoy tiene una tasa de 5%, pero en 2025 fue de 5,25% anual.