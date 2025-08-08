Colocaciones de cooperativas crecen 6,5% y vivienda es la que más se expande

A diferencia de la banca, las cooperativas están exhibiendo un avance en materia de colocaciones. Según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la actividad en colocaciones de las cooperativas se incrementó 6,5% en doce meses al cierre de junio.

Lo anterior representó un crecimiento mayor al registrado en el mes previo, cuando anotaron un alza de 6,38%. Sin embargo, comparado con la variación de junio de 2024, el dinamismo se ralentizó, pues el indicador creció 10,93% en esa oportunidad, respecto al sexto mes de 2023.

La cartera de consumo -que al cierre de junio de 2025 representaba el 69,56% del total de colocaciones de las cooperativas- se elevó 4,91%, también mayor a mayo, pero inferior a lo observado doce meses atrás.

En tanto, la cartera de vivienda -que equivale al 26,06% del total- se expandió 11,45%. La cifra anterior implicó un retroceso respecto del 11,82% de mayo y también una baja comparado con el 19,72% que creció en junio del año pasado.

La cartera comercial, por su parte, solo representa el 4,39% del total de colocaciones. Las colocaciones en este negocio avanzaron 3,94%, superando los indicadores de mayo, pero por debajo de los de junio de 2024.

Morosidad

La cartera impaga de 90 días o más bajó y se situó en un 2,23 %, menor a lo registrado el mes anterior, cuando se ubicó en 2,33%. Esto, según el informe del regulador, está explicado por la contracción del índice de morosidad en todas las carteras.

Así, en consumo bajó desde 2,19% a 2,08%; en el caso de los créditos comerciales, desde 5,46% a 5,27%; y en vivienda descendió de 2,17% a 2,11%.

Utilidades

En términos de ganancias para la industria, al cierre del primer semestre, la utilidad mensual de las cooperativas alcanzó los $ 11.749 millones (unos US$ 13 millones), lo que representó un crecimiento de 31,53% real respecto del mes anterior.

El alza se explicó por un mayor resultado de operaciones financieras, junto con una mejora en las comisiones netas.

En el lapso también se observó un menor margen de intereses y mayores gastos netos en provisiones.