Country manager de Kushki deja el cargo tras nueve meses

A través de su perfil de LinkedIn, el country manager de Kushki, Alfredo Ureta, anunció su salida de la fintech ecuatoriana luego de tres años y medio en la firma.

En la publicación, Ureta anunció que esta decisión fue tomada para “continuar creciendo y seguir aportando valor en el mercado desde otro lugar” y adelantó que “muy pronto” contará sobre sus próximos pasos.

Durante enero de este año el ejecutivo asumió el cargo tras la salida de Rodrigo Quijada. Sin embargo, Ureta tiene una trayectoria más larga en la firma, a la que ingresó en abril de 2022, cuando asumió como gerente comercial para Chile.

Antes de aterrizar en Kushki, Ureta trabajó ocho años en Tranbank y cuatro en Banco de Chile.