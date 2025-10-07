Cuentas corrientes crecen 15,7% en un año y Banco Falabella mantiene liderazgo en el mercado
En cuanto a los saldos acumulados en este tipo de productos, Banco de Chile mantiene la delantera al registrar US$ 3.604 millones.
El negocio de cuentas corrientes continúa creciendo con fuerza entre los bancos chilenos.
De acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a julio de este año, se totalizaron 13.089.946 cuentas corrientes para personas naturales. Esto significó un aumento de 15,7% en un año, si se compara con el séptimo mes de 2024 cuando se alcanzaron 11.312.091 cuentas.
Asimismo, el saldo total de este producto anotó US$ 44.399 millones
El podio
Actualmente, más de la mitad de las cuentas corrientes están en manos de Banco Falabella, Santander Chile y Bci.
El primero superó los tres millones de cuentas y encabezó el listado registrando una participación de mercado de 22,9%. Con esto, llevó su cartera total a 3.008.559, con un aumento interanual de 14,3%.
Este crecimiento se explicó por una estrategia en la banca digital de la entidad, “que se desarrolla de la mano de nuestro hub digital”, afirmó el gerente de medios de pago y marketing de la firma, Ignacio Bravo.
Por otro lado, a nivel de saldos en este tipo de productos, según el regulador Banco de Chile mantiene la delantera, con el registro de US$ 3.604 millones en el total de sus cuentas corrientes.
En segundo lugar, por cantidad de cuentas y montos se posicionó Santander como el líder, al cerrar julio con 2.322.226 cuentas, ocupando 17,7% del mercado. Mientras que, el saldo total alcanzó los US$ 3.066 millones.
