El detalle de los gastos en asesorías durante el proceso de reorganización de CorpGroup Banking

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Hace más de un año y medio CorpGroup Banking (CGB) logró aprobar su plan de liquidación de activos, tras acogerse a una reorganización judicial bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos ante el Tribunal de Delaware.

Actualmente, el proceso se encuentra vigente a través de un fideicomiso llevado a cabo por un síndico que gestiona los activos.

En el marco de los requerimientos legales que establece la legislación estadounidense, CGB debe presentar de manera trimestral ante la justicia de ese país, el detalle de los gastos en asesorías legales y financieras de los actores que participaron en la reorganización. Dentro de la especificación, están los gastos acumulados en que se han incurrido.

El estudio neoyorquino Simpson Thacher & Bartlett que ha liderado la estrategia legal del grupo Saieh facturó US$ 10,2 millones en total, al término de 2023.

Este estudio es conocido en Chile por estar detrás de importantes transacciones en el último año como la venta de torres de Wom a Phoenix Tower International y la venta de 300 estaciones de servicio que tenía Copec en EEUU. Asimismo, participó en las conversaciones de fusión entre Itaú y CorpBanca.

El bufete asentado en Delaware, Young Conaway Stargatt recibió US$ 1,5 millones en el proceso de CGB, mientras que el estudio chileno Carey -que ha representado al grupo Saieh en varios litigios- comunicó que sus honorarios alcanzaron los US$ 436 mil. En tanto, la oficina de abogados de origen colombiano, Posse Herrera Ruiz, tuvo honorarios legales por US$ 155 mil.

Asesores financieros

El banco de inversión Lazard, que trabajó en moldear las diferentes fórmulas financieras para llevar a cabo la liquidación de activos de CGB, recibió un poco más de US$ 4,9 millones. También, la firma RPA Asset Management, reportó US$ 2,3 millones en asesorías.

Las auditoras PwC y Deloitte cobraron US$ 18.589 y US$ 77.169 respectivamente por las auditorías que realizaron.

Mientras que Prime Clerk, plataforma que se utilizó para la restauración de compañías, mencionó que sus honorarios llegaron a US$ 649 mil.

De esta forma, se destinaron más de US$ 20 millones para solventar las asesorías legales y financieras en el marco de reorganización judicial de CGB en EEUU.

Acciones legales

Una de las últimas acciones legales que ejerció el Tribunal de Quiebras de Delaware fue rechazar el inicio de demandas ejercidas en la justicia chilena contra CGB y sus ejecutivos por parte de actores que participaron del proceso de reorganización en EEUU.

No obstante, un grupo de exbonistas de CGB ingresaron nuevas querellas contra el empresario Álvaro Saieh acusando el desvío de dineros. La defensa de Saieh ha recalcado que dicha acción “carece de todo fundamento jurídico y busca obtener ventajas económicas en desmedro del resto de los exbonistas que llegaron a acuerdo en la Corte de Delaware”.