En medio de la fusión, Banco Security cierra oficina en Hong Kong

Además, al cierre de junio de 2024, las utilidades de la firma cayeron 43,3% en un año.

Como parte del proceso de integración de los bancos Security y BICE, tras la reciente aprobación de la fusión por absorción y aprovechando el alto nivel de especialización de los equipos centrales de ambas firmas, en los últimos meses se realizaron una serie de cambios.

Por ejemplo, se decidió cerrar la oficina de representación de Banco Security en Hong Kong a contar de junio de este año, de acuerdo con lo publicado por la firma en los resultados al cierre del primer semestre de 2025.

Además, en el documento, se publicó que las utilidades de la entidad en los primeros seis mes del año alcanzaron $ 47.433 millones, esto es, un 43,3% menos en comparación con los $ 83.602 millones de junio de 2024.

Costos de la integración

A diferencia del crecimiento observado en la industria bancaria, hubo dos factores que explicaron el desempeño de Banco Security, según lo reportado por la firma en sus resultados.

La primera causa fue consecuencia de “la alta base de comparación que constituye el resultado del primer semestre de 2024, ya que hasta junio de ese año se vio reflejado el bajo costo del financiamiento que entregó el Banco Central en la pandemia”, informó.

Asimismo, el segundo factor respondió al “reconocimiento de algunos costos del proceso de integración con BICE, como son indemnizaciones, provisiones adicionales, deterioros de activos intangibles y amortización acelerada de algunos activos tecnológicos”.

Sobre el primer factor, Banco Security aseguró a DF que la baja se debió a la normalización de los márgenes y a que la medida de liquidez del Banco Central “buscó apoyar el flujo del crédito a hogares y empresas”.

Respecto del proceso de integración, indicó que “sigue de acuerdo con lo planeado y los costos asociados han sido bajos”.

En tanto, Banco BICE anotó ganancias por $ 76.391 millones al cierre de junio de este año, lo que significó un crecimiento de 8,25% en un año.

El aumento se explicó por mayores ingresos operacionales, especialmente en el segmento de banca empresas. También, destacó la menor tasa efectiva de impuestos y control de gastos.