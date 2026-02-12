Fintech Racional espera superar los 200 mil usuarios en 2026 y que el 35% sean mujeres

En 2025 la firma cerró con 140 mil clientes que realizan inversiones en la plataforma y transaron US$ 1.500 millones en compras y ventas de activos.

El mercado de las fintech sigue desarrollándose en Chile, con varias firmas en plena etapa de expansión y consolidación.

La fintech local Racional dedicada a las inversiones en bolsa -que nació en 2020- cerró el año pasado con 140.000 usuarios invirtiendo en la plataforma, luego de crecer 50% en dos años.

En términos de la operación, el año pasado transaron US$ 1.500 millones entre compras y ventas de activos, manteniendo una expansión mensual de entre 3% y 5%, explicó a DF la head of growth de la firma, Paula Macdonald.

Y de cara a 2026 ya tiene trazados sus nuevos planes. La ejecutiva planteó que aspiran alcanzar un total de entre 200.000 y 250.000 usuarios. Para lograrlo, “nos hemos enfocado en mejorar el producto desde su base”, aseguró.

Entre quienes operan con Racional destacan las personas que invierten en stocks -acciones en empresas que se compran y venden en la bolsa de Estados Unidos-, donde se encuentra el 80% del monto total que gestiona la fintech. Macdonald aseguró que esta fue la puerta de entrada de la fintech para diferenciarse de otras plataformas, "porque antes invertir en EEUU era inalcanzable”, recordó.



En tanto, el 20% restante de los dineros que administra la firma están posicionados en portafolios.

Para comenzar a invertir y con la finalidad de democratizar el hábito de invertir, Racional le entrega a sus usuarios los primeros $ 5.000, que es lo mínimo que exigen para comprar y vender acciones en la bolsa de Estados Unidos.

Presencia femenina

Por lo general en el mundo financiero, hay mayor presencia de hombres que de mujeres, no solo a nivel de cargos ejecutivos, sino que también a la hora de invertir: ellos lo hacen más.

En el caso de Racional, esta tendencia no es una exepción, aunque buscan reducir la brecha. En detalle, el 73% de quienes invierten a través de la fintech son hombres, mientras que el 27% corresponde a mujeres.

No obstante, Macdonald destacó que la participación femenina entre sus usuarios ha experimentado un alza de cinco puntos porcentuales en los últimos dos años.

“Vemos que las mujeres se están motivando y empezando a invertir más, tanto en participación como en la cantidad de dinero”, comentó Macdonald.

Para fines de 2026, la meta de la fintech es elevar el porcentaje a 35%.

Sobre el comportamiento de este grupo al momento de invertir, aseguró que las mujeres son menos reactivas y acostumbran a vender y comprar acciones en menores cantidades que los hombres, ya que “cuando una mujer compra papeles de una empresa, decide quedarse con esa inversión durante más tiempo y no vender”, comentó la head of growth.

Así, mientras un hombre tiene en promedio ocho activos bajo custodia, las mujeres tienen cinco.

Eso sí, reveló una reduccón de la brecha en montos invertidos. La ejecutiva explicó que si antes por cada $ 100 invertidos por un hombre, una mujer invertía $ 64, actualmente ahora ellas están en $ 89.

App 2.0

Además de ser mayoritariamente hombres, el perfil de los usuarios que más se repite es el de los ingenieros, con una edad promedio de 32 años. “Estamos enfocados en millennials y en la generación z, que es el público apto para el uso de este tipo de aplicaciones y que se motivan en el mundo de las inversiones menos tradicionales”, detalló.

Actualmente, están desarrollando mejoras en su app y tienen la intención de relanzar “Racional 2.0” nuevamente al mercado en marzo.

La idea es que la plataforma sea más simple y amigable. “Va a tener más de 9.000 stocks que tiene el mercado de EEUU”, anticipó Macdonald.