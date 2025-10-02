FNE respalda a la CMF por no permitir a Transbank ofrecer adelantamiento de cuotas
Además, el abogado de la división antimonopolios de la FNE, Tomás Águila, afirmó que la investigación realizada no fueron comprobados los posibles efectos negativos planteados por distintos actores de la industria.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) sostuvo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que la decisión de Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de no permitir a Transbank ofrecer el servicio de adelantamiento de cuotas, no altera la competencia en esta industria.
El abogado de la división antimonopolios de la FNE, Tomás Águila, afirmó que en el curso de la investigación realizada por la FNE no fueron comprobados los posibles efectos negativos planteados por distintos actores de la industria.
Entre éstos, se encontraban el free riding de adquirentes hacia emisores, un menor dinamismo en el mercado de tarjetas de crédito y las eventuales desventajas para pequeños y medianos comercios frente a grandes cadenas integradas.
Razones
La FNE aseguró que el riesgo de crédito de los emisores no aumentaría con las cuotas comercio, ya que la solvencia de los usuarios con tarjetas se evalúa al momento de otorgar el plástico.
Asimismo, destacó que esta modalidad incentiva la competencia al ampliar las alternativas de financiamiento para los comercios.
Sobre el menor dinamismo en el uso de tarjetas de crédito, la FNE concluyó que los servicios de cuotas comercio y adelantamiento de cuotas son independientes, y no determinó un incremento significativo en la utilización de cuotas sin interés financiadas por los comercios.
Respecto a las eventuales desventajas para pequeños y medianos comercios, la fiscalía estimó que su impacto sería acotado, dado que el servicio de adelantamiento de cuotas puede ser provisto por terceros a través de alianzas con operadores de tarjetas o procesadores de servicios de pago (PSP) sub-adquirentes, sin perjuicio de que ya no podría ser provisto directamente por dichas empresas de giro exclusivo.
El servicio de adelantamiento de cuotas permitiría a los comercios recibir anticipadamente el total de una transacción realizada en modalidad de cuotas sin interés, a cambio de un pago por traer dicho monto a valor presente.
